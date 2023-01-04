Минобороны РФ совершает ошибку 1941 года 4.01.2023, 11:07

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Американские аналитики поделились интересными деталями.

В Минобороны РФ продолжают давать сбои при формировании военных соединений, которые пойдут воевать против Украины.

Российские военкоры и блогеры были удивлены, когда мобилизованные, прошедшие подготовку на танкистов и артиллеристов, были брошены на передовую в качестве пехоты.

Сегодня, 4 января, аналитики из американского Института изучения войны (ISW) озвучили ряд промахов Минобороны РФ при формировании новых боевых групп, которые они отправляют в Украину.

Эксперты заявляют, что у российского военного командования было мало времени, чтобы заняться переподготовкой мобилизованных. Именно поэтому они старались в ходе военных учений вспомнить те навыки, которыми мобилизованные уже владели. Из-за нехватки снарядов многие артиллеристы и танкисты стали пехотой, хотя они не обучались вести бои в этом качестве.

Представитель ВСУ подтвердил, что интенсивность артиллерийских обстрелов и врага упала по сравнению с летом-осенью 2022 года. Отправка плохо обученных артиллеристов в пехотные части без подготовки их к боевым действиям пехоты, скорее всего, сделает их не более чем пушечным мясом.

Этот факт сыграет очередную злую шутку с Минобороны РФ, на которое снова ополчатся российские блогеры. Один из военных блогеров уже заявил о трате времени и сил на предложение Шойгу создать новые артиллерийские дивизии в количестве пяти формирований. Вся проблема заключается в том, что у РФ нет такого количества снарядов, чтобы создавать новые дивизии.

Еще ряд военкоров удивляется, как артиллеристы и танкисты резко стали пехотой. С их слов, подобное было только во времена Второй мировой войны. Один из пропагандистов вспомнил события 2015 года, когда оккупанты пытались взять Дебальцево. В то время в бой были брошены танкисты и артиллеристы как пехотинцы. В итоге 80% из них были ликвидированы в ходе боев.

Российские блогеры регулярно критикуют Минобороны России за плохое проведение частичной мобилизации и, вероятно, продолжат это делать, поскольку усилия России по формированию сил приводят к ухудшению кадрового потенциала, что, вероятно, еще больше ограничит способность российских вооруженных сил добиться какого-либо оперативного успеха в Украине.

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