В Беларуси повысили консульский сбор за многие услуги 4.01.2023, 11:14

За выход из гражданства Беларуси теперь придется заплатить до 400 евро.

В Беларуси с 1 января этого года повысились ставки консульских сборов за консульские действия, совершаемые МИД, диппредставительствами и консульскими учреждениями. Речь об услугах, которые белорусы могут получить за границей в диппредставительствах нашей страны.

Информация была опубликована на Национальном правовом портале. Изменения ставок объяснили повышением размера базовой величины, которая с 1 января составляет 37 рублей.

За рассмотрение заявления о выходе из гражданства Беларуси теперь придется заплатить до 400 евро (было — 250 евро).

За выдачу или обмен паспорта постоянно проживающему за границей белорусу теперь нужно заплатить 50 евро, если обращаться в дипломатические представительства или консульства Беларуси за границей. Ранее эта ставка составляла 40 евро. Если речь об обмене паспорта проживающему в Беларуси через диппредставительство, то ставку оставили на прежнем уровне — 100 евро. Речь о тех, по всей видимости, кто проживает за границей без ПМЖ, а, к примеру, по национальной визе.

Плату за регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, подняли до 100 евро, а расторжения — 200 евро. Было — по 50 евро.

Также повысили сбор за регистрацию перемены фамилии, собственного имени и отчества, включая выдачу свидетельства — до 200 евро. Было — 70 евро.

За проставление апостиля на официальном документе в дипломатических представительствах и консульствах теперь будут взимать 50 евро. Было — 35.

Посмотреть актуальные ставки консульского сбора можно по ссылке.

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