В Кремле начались «макеевские разборки»2
- Орест Сохар, «Орестократия»
- 4.01.2023, 11:16
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Круг замкнулся.
Гибель орков – для Московии не проблема. Проблема вырисовывается лишь тогда, когда покойники превращаются в этаких ходячих мертвецов: пробивая заслон государственной тайны, они начинают «гулять» по информационному полю. Именно так случилось с «демобилизованными» в Макеевке. Гибель сотен «мобиков» скрыть не удалось, и поэтому немало российских силовиков пытаются хотя бы погреть руки на их смерти.
ФСБ и пригожинские медия от души рассказывают, что во всем виноваты Шойгу и его генштаб, потому что «сколько можно допускать таких тупых ошибок»: под одной крышей – и склад боеприпасов, и сотни мобилизованных.
Минобороны Московии переадресовывает обвинения в тупизне пригожинскому ставленнику Суровикину.
Тот тоже не пальцем делан, и точно знает: Макеевка – прокол руководства т. н. «ДНР».
Мне особенно импонирует ответ местных «ополченцев»: во всем виноваты сами погибшие, поскольку их вычислили по скоплению сигналов мобильных телефонов.
Круг замкнулся. Ведь любая ответственность фантомная, если все решения принимаются в одном очень глубоком бункере. В такой ситуации могут быть только крайние, назначаемые в том же бункере.
И это хорошо, потому что Путин не признает собственных ошибок, а значит – не способен на них учиться.
Орест Сохар, «Орестократия»