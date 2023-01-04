В Кремле начались «макеевские разборки» 2 Орест Сохар, «Орестократия»

4.01.2023, 11:16

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Круг замкнулся.

Гибель орков – для Московии не проблема. Проблема вырисовывается лишь тогда, когда покойники превращаются в этаких ходячих мертвецов: пробивая заслон государственной тайны, они начинают «гулять» по информационному полю. Именно так случилось с «демобилизованными» в Макеевке. Гибель сотен «мобиков» скрыть не удалось, и поэтому немало российских силовиков пытаются хотя бы погреть руки на их смерти.

ФСБ и пригожинские медия от души рассказывают, что во всем виноваты Шойгу и его генштаб, потому что «сколько можно допускать таких тупых ошибок»: под одной крышей – и склад боеприпасов, и сотни мобилизованных.

Минобороны Московии переадресовывает обвинения в тупизне пригожинскому ставленнику Суровикину.

Тот тоже не пальцем делан, и точно знает: Макеевка – прокол руководства т. н. «ДНР».

Мне особенно импонирует ответ местных «ополченцев»: во всем виноваты сами погибшие, поскольку их вычислили по скоплению сигналов мобильных телефонов.

Круг замкнулся. Ведь любая ответственность фантомная, если все решения принимаются в одном очень глубоком бункере. В такой ситуации могут быть только крайние, назначаемые в том же бункере.

И это хорошо, потому что Путин не признает собственных ошибок, а значит – не способен на них учиться.

Орест Сохар, «Орестократия»

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