Чтобы получить больше витамина С: как правильно пить чай с лимоном

Чтобы получить больше витамина С: как правильно пить чай с лимоном2
- 4.01.2023, 11:18
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Рекомендации эксперта.
Эксперт по правильному питанию Наталья Мазурик поделилась со своими читателями в Instagram, как правильно заваривать и пить горячий чай с лимоном, чтобы получить от него максимум пользы.
Специалист советует ни в коем случае не класть ломтик лимона в горячий напиток. Чтобы сохранить витамины, в том числе и такой полезный зимой, витамин С, лучше любые фрукты есть в свежем виде.
Если вы заболели простудой, лучше съесть лимон просто так, не заливая его горячей жидкостью. А потом можете запить кислый фрукт чаем. Так вы получите весь витамин С, содержащийся в лимоне. Молекула аскорбиновой кислоты способна распадаться при температуре 190 градусов Цельсия. Однако и более низкая температура может отрицательно влиять на нее.
Чай с лимоном: польза
В 100 г лимона содержится около 40 г витамина С. Однако если столько же лимона находится в горячей жидкости около 5 минут, то это количество уменьшается уже до 1,31 г.
Даже если вы положите ломтик в теплый чай, витамин начнет исчезать и вы не получите от него максимальной пользы.
Поэтому рекомендуем отдельно есть лимон, а потом пить чай, чтобы улучшить самочувствие во время простуды. Также не следует злоупотреблять горячими напитками. Лучше, чтобы они были теплыми.