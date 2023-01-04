«На пике нервного срыва»: пьяные оккупанты устроили беспорядочную стрельбу в Луганской области 1 4.01.2023, 11:21

4,270

Из-за неудач военные РФ начинают вести себя неадекватно.

Оккупанты после информации о подрывах складов с боекомплектами, казарм с военными, а также после гибели россиян начинают вести себя неадекватно на временно захваченной территории Луганской области.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеозапись эфира с участием Гайдая опубликована на его странице в Facebook.

«Им срывает крышу. Начинаются достаточно жесткие действия с их стороны. У нас есть информация о том, что выпившие военные стреляют в гражданских. Могут гражданского мужчину просто расстрелять, потому что им кажется, что он – пособник украинских военных», – рассказал руководитель ОВА.

По словам Гайдая, оккупанты также вывозят в Луганск и там сажают по тюрьмам мужчин, которые отказываются воевать против ВСУ.

«Есть информация о том, что по 10–15 гражданских из того или иного села забирают и вывозят, таким образом пугают местных, чтобы они не помогали ВСУ… Это все говорит о том, что они уже на пике нервного срыва», – отметил Гайдай.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».