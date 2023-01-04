В Беларусь прилетел российский самолет-наводчик ракет: что это означает

В Беларусь прилетел российский самолет-наводчик ракет: что это означает3
- 4.01.2023, 11:25
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В предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля.
Российский самолет А-50У, который используют для наведения ракет по Украине, прилетел в Беларусь.
Как сообщает «Униан», ДРЛО приземлился на аэродроме в Мачулищах в 21:25 3 января. В предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Отмечается, что «Сергей Атаянц», который находился в Беларуси с 14 декабря, вернулся в Россию 30 декабря. С активностью российских ДРЛО в Беларуси были связаны некоторые масштабные воздушные тревоги в Украине.