Британская разведка: В Макеевке были вторичные взрывы 1 4.01.2023, 11:29

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Российское командование подтвердило свою непрофессиональность.

Массовая ликвидация оккупантов в Макеевке подчеркивает непрофессиональность российской армии. Вероятно, разрушения вызвали вторичные взрывы.

Как отмечается в разведывательном обзоре Минобороны Британии, в результате ударов ВСУ полностью уничтожено здание ПТУ с расквартированными оккупантами.

«Учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с местом размещения войск хранились боеприпасы сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы», - говорится в обзоре.

В британской разведке отмечают, что здание ПТУ расположено всего в 12,5 км от Авдеевского участка фронта, который является одной из самых горячих точек.

«Российские военные имели опыт опасного хранения боеприпасов еще задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональные действия приводят к высокому уровню потерь среди российских военнослужащих», - сказано в сводке.

Как сообщал сайт Charter97.org, в первые минуты 2023 года в базу РФ в оккупированной Макеевке прилетели «подарки» от ВСУ. Украинские воины нанесли мощный удар с HIMARS по оккупантам, которые находились в здании училища. Ликвидированных военных РФ считают сотнями.

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