В Беларуси подняли налог на первую квартиру: сколько теперь придется платить 3 4.01.2023, 11:39

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Повышение оказалось более заметным, чем прогнозировали в МНС.

В Беларуси в 2023 году подняли налог на первую квартиру. Для некоторого жилья рост превысил 11%. Ранее в министерстве по налогам и сборам ранее заявляли, что этот сбор повысят на уровне 10%.

Журналисты zerkalo.io подсчитали, сколько в этом году составит налог на квартиру одного метража в разных городах.

Налог за первую квартиру появился в 2022 году. Этот сбор составляет 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Полученную сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

Как изменили налог на первую квартиру

Сбор на первую квартиру на уровне 11,1%. Так, стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме для Минска, как планируется, вырастет до 900 рублей (было — 810 рублей). Рост — на 11,1%.

То есть конкретно для этого жилья повышение оказалось более заметным, чем прогнозировали в МНС.

Для областных городов и Минского района стоимость одного «квадрата» подняли до 750 рублей (было — 680 рублей, рост на 10,3%), а для Барановичей, Бобруйска, Борисова, Волковыска, Горок, Дзержинска, Жлобина, Жодино, Кобрина, Кричева, Лиды, Мозыря, Молодечно, Новогрудка, Новополоцка, Орши, Осиповичей, Пинска, Полоцка, Речицы, Светлогорска, Слонима, Слуцка, Смолевичей, Сморгони, Солигорска, Фаниполи — до 660 рублей (было — 600 рублей, рост на 10%).

В остальных населенных пунктах стоимость одного квадратного метра повысили до 500 рублей (было — 450 рублей).

Сколько в 2023 году составит налог на квартиру одного метража в разных городах

Чтобы рассчитать налог на первую квартиру в Минске за 2023 год, нужно взять расчетную стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном жилом доме. Теперь она составляет 900 рублей. Ставка налога в 0,1% от стоимости одного «квадрата» получается на уровне 0,9 рубля. Умножаем на 60 квадратных метров, налог выходит 54 рубля. За прошлый год платеж был 48,6 рубля. То есть рост составил 5,4 рубля.

Для областных городов и Минского района ставка составляет 0,75 рубля, а налог для квартиры на 60 квадратных метров — 45 рублей (в 2022 году — 40,8 рубля). Прибавка — 4,2 рубля.

Для многих крупных городов ставка выросла до 0,66 рубля, — а налог — до 39,6 рубля (было — 36 рублей). В их число попали Барановичи, Бобруйск, Борисов, Волковыск, Горки, Дзержинск, Жлобин, Жодино, Кобрин, Кричев, Лида, Мозырь, Молодечно, Новогрудок, Новополоцк, Орша, Осиповичи, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слоним, Слуцк, Смолевичи, Сморгонь, Солигорск, Фаниполь. Повышение — на 3,6 рубля.

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