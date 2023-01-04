В Могилевской области мужчина бросился с ножом на милиционеров 4.01.2023, 11:43

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Силовикам пришлось стрелять в потолок.

В агрогородке Заелица Могилевской области 3 января произошла стычка между местным жителем и милиционерами. В дежурную часть Глусского РОВД поступило сообщение от жителей агрогородка, которые рассказали, что в одном из домов по соседству находится посторонний человек, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Прибыв на место милиционеры обнаружили агрессивно настроенного мужчину, который при себе имел несколько ножей.

При попытке задержания мужчина с ножом бросился на силовиков. Тем пришлось стрелять в потолок, чтобы его отпугнуть. После этого мужчину удалось задержать и отвезти в РОВД для разбирательства.

Нарушителем оказался 28-летний местный житель, который состоит на учете у врача-нарколога. Возбуждено уголовное дело.

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