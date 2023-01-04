закрыть
4 января 2023, среда, 12:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Могилевской области мужчина бросился с ножом на милиционеров

  • 4.01.2023, 11:43
  • 1,330
В Могилевской области мужчина бросился с ножом на милиционеров

Силовикам пришлось стрелять в потолок.

В агрогородке Заелица Могилевской области 3 января произошла стычка между местным жителем и милиционерами. В дежурную часть Глусского РОВД поступило сообщение от жителей агрогородка, которые рассказали, что в одном из домов по соседству находится посторонний человек, рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Прибыв на место милиционеры обнаружили агрессивно настроенного мужчину, который при себе имел несколько ножей.

При попытке задержания мужчина с ножом бросился на силовиков. Тем пришлось стрелять в потолок, чтобы его отпугнуть. После этого мужчину удалось задержать и отвезти в РОВД для разбирательства.

Нарушителем оказался 28-летний местный житель, который состоит на учете у врача-нарколога. Возбуждено уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў
С надеждой и верой смотрю в 2023 год
С надеждой и верой смотрю в 2023 год Наталья Радина
Остался свободным
Остался свободным Ирина Халип
Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип