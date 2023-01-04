Не только болезнь Паркинсона: СМИ сообщили об ухудшении здоровья Путина 1 4.01.2023, 11:43

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Фото: Getty Images

Глава РФ вынужден все чаще использовать двойников.

Путин страдает от головных болей, связанных с болезнью Паркинсона, и использует двойников, чтобы скрыть ухудшающееся состояние здоровья.

Такое заявление сделали журналисты индийского новостного сайта Latestly.

Они не сомневаются, что у главы Кремля сильные головные боли на фоне болезни Паркинсона.

Вчера, 3 января, ресурс Latestly опубликовал статью-отчет о здоровье Владимира Путина.

Источник утверждает, что у главы Кремля болезнь Паркинсона и именно поэтому он постоянно использует на людях своих двойников.

Журналисты пишут, что ряд западных СМИ уже не раз сообщал о здоровье Путина и о том, что оно с каждым новым днем только ухудшается. Индийские СМИ уверены, что у Путина сильные головные боли на фоне болезни Паркинсона. На всех публичных мероприятиях президент РФ использует только двойников.

Источник утверждает, что на новом открытии Крымского моста после ремонтных работ был не Путин, а его двойник. Он же посетил Тулу, где состоялась встреча с губернатором региона.

СМИ пишут, что у Путина не только болезнь Паркинсона, но и онкология. Не исключено, что именно поэтому Путин отменил свою ежегодную итоговую пресс-конференцию для СМИ, а также ежегодное послание к Федеральному собранию РФ.

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