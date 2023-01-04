После разгрома «мобиков» в Макеевке паника охватила Алтайский край РФ

После разгрома «мобиков» в Макеевке паника охватила Алтайский край РФ3
- 4.01.2023, 11:46
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Жительницы Бийска обратились к губернатору.
После разгрома казармы с военными РФ Макеевке жены мобилизованных из Бийска обратились к губернатору Екатеринбурга с криками о помощи.
Накануне в Сети появились кадры из Бийска (Алтайский край, РФ), где жены мобилизованных слезно просят отозвать своих мужей из района поселка Житловка в районе Кременной, где они стоят на передовой.
Сегодня, 4 января, советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Telegram-канале выложил кадры из Бийска.
На видео 6 женщин, включая и ту, что вела съемку, обратились к губернатору Екатеринбурга с просьбой посодействовать тому, чтобы мобилизованных в Житловке отозвали с передовой в тыл.
Не исключено, что женщины уже наслышаны ЧП в Макеевке, когда после удара ВСУ по месту скопления оккупантов домой в пластиковых мешках вернутся от 400 до 600 мобилизованных.
Женщины вышли перед зданием мэрии, чтобы записать видеообращение.
Самое интересное, что они просят о помощи не губернатора Алтайского края, а Екатеринбурга. Со слов женщины их мужьям выдали только автоматы и бросили на передовую против украинской артиллерии.
Они просят их перевести подальше от линии фронта, в «глухую оборону».
«Дети ждут отцом домой», - заявили в конце женщины.