Как изменился Кодекс о земле Беларуси 2023: множество новшеств 4.01.2023, 11:48

1,764

Изменения касаются всех, кто живет в частных домах, имеет дачи, хочет строиться и брать в аренду землю.

В Беларуси с 1 января 2023 вступил в силу отредактированный Кодекс о земле. Он предусматривает множество новшеств, которые касаются всех, кто живет в частных домах, кто имеет дачи, кто хочет строиться и брать в аренду землю. «Комсомолка» собрала самые главные моменты нового законодательства с комментариями специалистов.

Два жилых дома на одном участке

Начальник главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Сергей Костров называл три главных условия, при которых с 1 января 2023 года в Беларуси будет возможность на одном земельном участке, выделенном для его строительства и эксплуатации жилого дома, при желании родственников построить, например, еще один.

По его словам, новый дом не должен противоречить градостроительным нормам, для него должны быть все инженерные коммуникации, а еще к нему должны быть хорошие пешеходные и подъездные пути.

Аренда земли с 1 января 2023 в Беларуси, сколько гектаров

В Беларуси с 1 января 2023 поменяли нормы величины земельных участков в Минске, райцентрах и деревнях. Можно выкупить или взять в аренду 1 гектар и более.

В Кодекс о земле внесены изменения, которые касаются величины земельного участка для строительства и обслуживания дома, который можно выкупить или взять в аренду.

По словам Сергея Кострова, новые земельные участки в Минске и областных центрах – не более 15 соток, в иных городах, поселках городского типа – 25 соток, в деревнях – до 1 гектара, на хуторах – и более 1 гектара, где это возможно.

Сколько платить за дополнительные гектары в Беларуси

Конечно, выкупать или брать в аренду с 1 января 2023 года к уже существующим участкам и дополнительные, возможно, но за это надо заплатить.

- Если основной участок выкупался, то и за дополнительный придется заплатить по кадастровой цене, - подчеркнул Сергей Костров.

Если же основной участок предоставлялся в долгосрочную аренду, то и дополнительный будет предоставлен на таких же условиях.

Понижающие коэффициенты за землю в Беларуси

В Беларуси можно покупать земельный участок дешевле, с учетом понижающего коэффициента 0,5 или 0,8. Эта норма прописана в измененном Кодексе о земле и вступила в силу еще с 1 сентября 2022 года. Она распространяется также и на дачные участки.

А вот в каких городах и областях коэффициент 0,8, и где 0,5.

Земельная амнистия в Беларуси, что можно узаконить, как узаконить

Земельная амнистия в Беларуси продлится ближайшие три года. Она даст возможность узаконить факты тех нарушений, которые были выявлены до 1 сентября 2022 года, одно из условий положительного решения – плата за легализацию. Вот здесь подробности. Но есть и те нарушения, которые не подпадут под земельную амнистию.

Самые распространенные нарушения, которые выявляют в сельской местности, это строительство сараев, гаражей на «дополнительных» землях, занятие дополнительной земли под огороды.

В течение ближайших трех лет узаконить по амнистии будет реально строительство дома или его части за границей земельного участка, нецелевое использование земельного участка, предоставление земельного участка в несоответствии с компетенцией или в несоответствии с тем порядком, который был определен законодательно на момент его предоставления. Например, надо было через аукцион, предоставили без аукциона, требовалось предварительное согласование, а предоставили без него.

Земельная амнистия в Беларуси, условия 2023

Одно из важных условий узаконить то, что было сделано на земле с нарушениями, – это плата за легализацию. То есть люди, которые самовольно заняли часть земли возле своего участка для своих целей, должны за этот кусок земли заплатить по кадастровой цене. Кадастровая цена в разных частях страны разная, она может разниться даже в границах одного населенного пункта.

Еще одно условие - согласие землепользователя, чьи земли попали под захват.

Не узаконят нарушение, когда нет согласие смежного землепользователя, чьи земли были незаконно заняты, а также в случае, когда постройка, возведенная незаконно, несет какую то угрозу, не соответствует градостроительным нормам и правилам.

Как купить участок без аукциона и реконструкции в Беларуси 2023

В Беларуси с 1 января 2023 в связи с новой редакцией Кодекса о земле поменялись условия покупки земельных участков.

Граждане смогут получить дополнительные земельные участки без проведения аукциона и без реконструкции жилых домов. Эта норма касается юрлиц, а также и ИП, которым дополнительная земля нужна для расширения производства. Можно будет менять целевое назначение участка.

Раньше пустой земельный участок продать нельзя было. А возможно с 1 января 2023 при соблюдении ряда условий. Малопопулярные участки земли можно будет купить без аукциона, а вот востребованные – на аукционе.

Земельный участок в наследство в Беларуси

С 1 января 2023 белорусам разрешили оставлять землю в наследство даже иностранцам. Такое новшество прописано в измененном Кодексе о земле. Напомним, что раньше дом по наследству передать иностранцу можно было, а землю, на которой он стоит, – нет.

- Новые изменения снимут эти ограничения, и иностранные граждане - не родственники завещателя смогут наследовать такие земельные участки, - подчеркнула нотариус Гродненского нотариального округа Татьяна Бунар.

Сколько соток на постройку дома выделяют в Беларуси 2023

Белорусы смогут увеличить размер участка для постройки дома с 25 соток до 1 гектара. Рост в четыре раза стал возможен с 1 января 2023.

Так, например, раньше предельный лимит участка составлял 25 соток.

Аренда земли и леса на 99 лет в Беларуси 2023

В Кодекс о земле внесены изменения в плане аренды сельхозземель и леса. По словам председателя Госкомимущества Дмитрия Матусевича, в собственности государства останутся сельскохозяйственные земли и лес, но их можно будет взять в аренду на 99 лет.

Сохранятся и права иностранцев по приобретению недвижимости.

- Если полностью куплен дом, земля иностранцу предоставляется в долгосрочную аренду на 99 лет, - сказал Матусевич.

Если же иностранец наследует часть дома, то он имеет право на аренду и части земельного участка. То есть частная собственность на землю по-прежнему только для граждан Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».