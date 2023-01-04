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Цена на газ в Европе снизилась до рекордного уровня

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  • 4.01.2023, 11:53
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Цена на газ в Европе снизилась до рекордного уровня

Февральские фьючерсы на бирже в Нидерландах упали до $733.

На торгах 4 января цена на природный газ в Европе упала до самого низкого уровня с середины февраля 2022 года. Утром на бирже ICE она торговалась в районе $730-735 за тысячу кубометров.

Февральские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах открыли торги у отметки в 765,3 доллара за тысячу кубометров, пишет BFM.

Чуть позже 10 утра 4 января цена составляла почти $733.

Отметим, что на торгах 2-3 января цена на газ в Европе также била рекорды. По данным лондонской биржи ICE на 3 января, цены ускорили темпы снижения до более чем 7%. Стоимость достигла $785 долларов за тыс. куб.м.

Напомним, что причиной снижения называют значительные накопленные Европой запасы газа, а также погоду.

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