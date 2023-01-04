В Беларуси подняли боевую авиацию: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога 1 4.01.2023, 11:57

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В Мачулищах взлетел самолет, наводящий ракеты на цели.

Российские войска подняли в небо над Беларусью боевую авиацию, передает УНИАН.

В настоящее время речь идет о взлете самолета-наводчика ракет А-50У, который только вчера прибыл на аэродром в Мачулищах, и одного истребителя на аэродроме в Барановичах.

Россияне также подняли МиГ-31К. В связи с активностью вражеской авиации в Украине объявлена воздушная тревога.

4 января в украинской разведке отметили, что россияне уже начали подготовку к следующему массированному удару по Украине.

Тем не менее, обстрелы могут произойти и раньше 9-10 января – все будет зависеть от количества ракет, которые РФ планирует задействовать.

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