Названы пять простых способов повысить концентрацию 4 4.01.2023, 12:08

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Ими может воспользоваться каждый.

ТСН перечислил пять способов повысить концентрацию.

Магической пилюли или техники здесь нет, поэтому придется немного поработать.

Баланс отдыха и работы

Чтобы улучшить концентрацию, нужно больше отдыхать. Если постоянно напрягать мышцу, онa просто сольется в спазме и не сможет функционировать.

Сон, прогулки, книги, кино – переключись на то, что доставляет удовольствие и расслабление.

Чаще бывай на природе

Исследования показали, что растения в офисах способствовали повышению концентрации, поэтому если нет времени или сил гулять, хотя бы добавь в свой офис или домашний офис комнатных растений.

Паузы

Попробуй интервальный способ работы.

25/5 = 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь.

Каждые 2 часа – перерыв в 15 минут.

Двигайся

Ходи, танцуй, бегай, занимайся теннисом или что-нибудь такое. Движение улучшает кровообращение и насыщение крови кислородом.

Простые упражнения, чтобы размять мозг здесь и сейчас:

Называй цвета, которыми написаны слова, а не читай слова.

Красный. Зеленый. Синий. Желтый. Фиолетовый. Оранжевый. Коричневый. Синий.

Оборотни

Читай простые слова наоборот: буква – авкуб, свеча – акчивус, бумага – рипап.

Когда станет слишком просто, переходи к более длинным словам: килограмм, телевизор, телефон и т.д.

Извивы мозга сразу начнут двигаться.

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