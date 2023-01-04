Пригожинская резня 5 Игорь Эйдман

4.01.2023, 12:10

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Игорь Эйдман

Через три месяца Кремль столкнется с еще одной проблемой.

Прочитал в телеге интервью с пригожинскими зеками, которые радуются, что из шести месяцев, на которые их завербовали, удалось продержаться три и выжить. «Экватор», мол, уже перешли.

Господи, какие они тупые. Неужели они думают, что их через три месяца кто-то отпустит? Уголовники, вкусившие крови и научившиеся профессионально убивать, на свободе для любой власти крайне опасны. Отпускать их никто не собирается и права не имеет.

Через 3-4 месяца Кремль может столкнуться с еще одной проблемой. У десятков тысяч вооруженных уголовников закончится «срок контракта» и они потребуют, чтобы их отпустили домой.

Даже трудно представить, что вооруженные люди, буквально чудом выжившие в бойне, считавшие дни до освобождения, будут делать, когда поймут, что их обманули и надо снова идти на смерть или на зону. Восстанут? Будут пробиваться с оружием домой?

Воевать на Пригожина в любом случае их больше никто заставить не сможет.

Куда же их девать?

Единственный выход у Пригожина – утилизировать своих зеков до того, как у них закончится «срок контракта». Чем он уже отчасти занимается под Бахмутом.

Ценность вооруженных рабов для него снижается по мере того, как подходят к концу обязательные шесть месяцев их службы. С начала весны тех, кто откажется продлевать контракт (то есть большинство зеков), командование будет сознательно подставлять под украинские ракеты или просто тайно расстреливать по одиночке, пока они не поняли, что их обманули и не взбунтовались.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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