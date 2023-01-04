«Средняя зарплата - примерно $3000−3500 в месяц» 3 4.01.2023, 12:24

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Белоруска переехала в Южную Корею и рассказала, как там живется.

Сегодня белорусов можно встретить практически в любой стране. Даже, казалось бы, в такой далекой Южной Корее. Карина переехала туда еще в 2019-м. Тогда она рассчитывала, что пробудет там несколько месяцев и благополучно вернется на родину, но эта страна так покорила девушку, что она задержалась и возвращаться в ближайшее время не намерена. Карина поделилась с realt.by своим опытом и рассказала, как там обстоят дела с жильем.

«Собиралась на три месяца, а осталась на три года»

Карина долгое время интересовалась корейской культурой, а после окончания факультета иностранных языков в Могилевском госуниверситете решила съездить в страну мечты.

— Вообще я планировала поехать туда как турист. Туристическая виза для однократного пребывания у нас выдавалась тогда на 90 дней. Я посчитала, что две недели пребывания обошлись бы мне в полторы тысячи долларов. В эту сумму входили оформление визы, перелет и проживание. Подумала, что это как-то дорого для 14 дней. А потом по счастливой случайности увидела, что можно поехать учиться на языковые курсы в Университет Кёнбок, где месяц обучения стоил около тысячи долларов. Корейский мне всегда нравился, поэтому недолго думая начала узнавать, какие документы нужны для поступления. Меня в этом вопросе консультировала девушка из Беларуси, которая уже училась в Корее, но мы с ней так и не встретились: она уехала раньше, чем я приехала сюда.

Карина отметила, что для поступления нужно было представить немного документов: сначала заполнить анкету, сделать актуальные фото и апостиль аттестата, взять приглашение из принимающего университета и справку о доходах семьи (сейчас она уже не требуется).

— На самом деле, мне было как-то просто сюда попасть. Уже приехав и общаясь со студентами, узнала, что некоторым нужно было отправить часть денег за обучение заранее, кому-то пришлось ждать письмо с подтверждением о зачислении, его отправляли по почте. Мне же это уведомление пришло просто по электронке. После зачисления в посольстве выдали визу D4 — это студенческая с возможностью дальнейшего продления времени пребывания. Сроки поджимали: начинался новый семестр. Там языковые курсы проходят каждые три месяца — вот я прилетела 20 октября, а 21-го уже пошла на занятия. Перелет из Москвы прямым рейсом длился 8 часов, сейчас такой роскоши нет — чтобы мне вернуться в Беларусь, нужно будет с пересадками добираться три дня. В общем, я летела изучать корейский на три месяца, а по итогу осталась на три года — сейчас уже учусь здесь на специальности beauty и подрабатываю между семестрами в отеле.

«Здесь нет центрального отопления, как в Беларуси»

Сейчас девушка живет в «кисукса» — это общежитие от университета. В месяц за комнату, в которой находится трое человек, она платит 150 долларов. Из мебели есть двухэтажная кровать, обычная кровать, стол, стулья, холодильник, а также совмещенная с туалетом ванная. Отдельно расположена кухня. На этаже можно воспользоваться микроволновкой и кулером с водой. Использование любых электроприборов в комнатах запрещено.

— Если снимать что-то в столице, Сеуле, то будет дорого в любом случае, поэтому многие, приезжая сюда, селятся в провинциях. На стоимость аренды может влиять абсолютно все: район, близость к метро, год постройки дома. Обычно жилье сдается на год, очень редко — на полгода, если договоришься с арендодателем. Выбор здесь разный: можно остановиться в кошевоне или ванруме, есть и квартиры, — рассказывает Карина. — Кстати, в Корее нужно будет оставить депозит за съем, здесь это называется «пуджик». По окончании времени аренды эта сумма возвращается. А еще интересно, что чем больше депозит, тем меньше ежемесячная стоимость.

Кошевоны — комнаты очень маленького размера. Они обычно вообще без окон, а из мебели там может находиться только кровать и небольшой столик. За такое жилье нужно будет оставить депозит около 50−100 долларов, в месяц ее аренда обойдется в $ 300−350, если она новая, то может и в 400.

Ванрумы — это квартиры-студии. Чаще всего здесь нет мебели, ее нужно покупать самостоятельно. Повезет, конечно, если останется что-то от прошлых съемщиков. Места может хватить и на двоих, обычно студенты так и экономят. Стоимость такой комнаты — от 400 долларов плюс залог в размере от 1000 долларов. Но это за не очень хорошие и по устройству, и по качеству жизни варианты. Коммуналка может входить в эту стоимость, а может и нет — тут уже как договоришься.

— В принципе, коммунальные, если опираться на корейские цены, не большие — примерно 50 долларов. Здесь дешевая вода — около $ 10. К тому же, в Корее нет центрального отопления, как в Беларуси. Обычно в жилье делается пол с подогревом. Может использоваться кондиционер, но это удовольствие не для всех, так как много нужно будет платить за электричество. Я, кстати, тут впервые увидела электрические матрасы: их используют, чтобы было не так холодно спать. Но у нас в общежитии ими пользоваться нельзя, — рассказывает Карина.

Стандартные квартиры в Корее обычно имеют такую планировку: совмещенные в виде студии гостиная и кухня, а к ним может идти еще 2−3 комнаты небольшого размера. Интересно, что здесь строятся квартиры даже на крышах зданий, зачастую в таких местах очень много зелени. Стоимость такой квартиры от 550 долларов плюс залог и коммунальные.

— Эти варианты наиболее доступные. Есть и более дорогое жилье. Если же приезжать сюда как турист, то лучше снять отели или гостиницы. Доступны варианты airbnb — тут так называют квартиры на ночь, неделю или месяц. В принципе в этом плане очень похоже с Беларусью, — отмечает девушка. — Кстати, у корейцев в домах практически нет ванн, очень редко можно встретить, чаще всего для экономии места используются души. А еще тут минимализм — нет такого правила занимать все свободное пространство мебелью. Из интересного — в Корее не пользуются ключами в привычном для нас понимании — чтобы куда-то попасть, они чаще всего применяют специальные карточки (стоят примерно 5 долларов), либо домофоны с кодами — они установлены в каждой квартире, то есть ты сам выбираешь нужный для себя код.

«Рис, борщ и оливье за 40 долларов»

Карина рассказала, что с февраля 2022-го цены поднялись и в Южной Корее. Например, если раньше молоко стоило 2 доллара, то теперь стало 4; литр кефира — где-то 5. Хотя выбор молочных продуктов в принципе небольшой, корейцы не употребляют их так, как белорусы.

Дорогие и овощи с фруктами. Интересно, что там их продают поштучно, а не так, как у нас по весу, а в магазинах нет привычных нам весов. Все уже расфасовано и имеет свою цену. Например, шесть бананов среднего размера обойдутся примерно в 4 доллара — это один из самых дешевых фруктов. Одно яблоко — примерно доллар. Распространены перекусы, особенно «рамен» (в нашем понимании роллтон). В Корее большой выбор такой продукции, разброс цен соответственно тоже: от менее доллара за штуку до 4.

Высокие цены в стране и на выпечку: средний торт обойдется в сумму от 30 долларов, самая дешевая лепешка — 2 доллара, а маленький хлеб «кирпичик» — 2,5. При этом за покупку продуктов изымается налог: он уже входит в итоговую сумму на кассе, можно увидеть его в чеке, обычно около 3 процентов.

— После восьми вечера в продуктовых магазинах обычно устанавливаются скидки до 50 процентов. Так, курицу, которая стоит около 11 долларов, можно купить всего за семь. Часто еще предлагаются разные акции типа «1+1», «2+1» и так далее. Есть такие заведения, как «бупэ» — в них безлимитная еда, причем они бывают разных видов — корейская, пицца, фастфуд. За два часа с корейской едой нужно будет заплатить около 8 долларов, а, например, с пиццей — от 15. Но есть одно правило: если ты наложил себе еды, но не смог доесть ее, она осталась на тарелке, придется за это доплатить. Распространена и система купонов — их можно даже отправлять как подарок другу, чтобы позже он использовал его в магазине или кино. Кстати, еще здесь есть маркеты без продавцов: просто стоят кассы самообслуживания и камеры слежения. Раньше в них цены были ниже, чем в обычных магазинах, но сейчас стали примерно одинаковые.

Сами корейцы очень любят любое мясо. Много едят курицы и пиццы, из закусок — кимчи (остро приправленная квашенная капуста), супов — здесь их огромный выбор. В стране развит малый бизнес, много уличной еды. Знаменитые ттокпокки (маленькие колбаски из рисовой муки) стоят около 3 долларов.

Привычную для белорусов еду здесь тоже можно найти, но это удовольствие не из дешевых.

— Мне нравится корейская еда, но и по нашей я тоже очень скучаю. Иногда так хочется белорусских сырков или шоколада. В местные ресторанчики нашей кухни я ходила несколько раз. Не могу сказать, что там было вкусно. Купить небольшую тарелку борща в них можно примерно за 10 долларов, три маленьких сырника — тоже 10. Обед из риса, борща и оливье нам как-то обошелся в $ 40. Еще есть и отдельные магазины с привычными продуктами. Но там за 400 граммов творога отдашь 10 долларов, за палочку колбасы — 7−8, тот же сырок будет стоить 2,5 доллара, а 150 грамм семечек — 3.

Для оплаты транспорта в Корее используются специальные карты, похожие на наши проездные. Только нельзя купить безлимит поездок на месяц: пополняешь карту на определенную сумму, а потом за нее ездишь на любом нужном транспорте. Так, одна поездка на автобусе будет стоить чуть больше доллара, на метро — доллар. Если нужно выйти на какой-то остановке, то в транспорте нужно предварительно нажать на специальную кнопку, а еще если переходишь из одного автобуса в другой в течение получаса, то повторно платить за проезд не придется.

Из минусов жизни в стране девушка выделяет высокие цены, особенно на медицинское обслуживание.

— У меня здесь есть страховка, сейчас она подорожала. Когда только приехала стоимость была 50 долларов, при этом оплачивала ее раз в три месяца. Сейчас приходится платить каждый месяц по 57 долларов. По страховке можно сделать все, кроме лечения зубов — максимум только чистку. Но здесь сразу нужно сказать, что в Корее страховка не покрывает полностью стоимость каких-то процедур, обычно нужно оплачивать около 50 процентов от цены за услуги. Например, недавно я сдавала обычный общий анализ крови, отдала за это 25 долларов, а вот без страховки эта услуга обошлась бы мне в 68 долларов. А у знакомой вообще был случай, что заболело горло и тогда пришлось делать тест на коронавирус, так выставили чек в $ 100, из них 70 — за тест. Но здесь и зарплаты соответствующие: средняя — примерно 3000−3500 долларов за месяц.

«Здесь ориентируются на комфорт»

Из плюсов жизни в стране белоруска отмечает высокий уровень безопасности, вкусную еду и доброжелательность людей.

— Здесь люди очень расположены к общению. Для них нормально поздороваться с незнакомцем. В качестве приветствия у них используются легкие поклоны. Иностранцы особо интересны корейцам, хотя вот заметила, что девушки более открытые, чем парни. Они спокойно могут подойти, сказать какой-то комплимент, спросить, откуда я, сколько мне лет — это стандартные для них вопросы. В Корее ориентируются, в первую очередь, на комфорт. Здесь везде есть wi-fi — в автобусах, метро, на остановках. Но он жутко медленный, если сравнивать с белорусским. Кроме этого, везде бесплатные туалеты, при этом во всех есть специальные зоны для девушек, где можно поправить макияж. Так обычно всегда большие очереди, но вообще это удобная штука. Еще во всех заведениях есть кулеры с водой, в ресторанах она тоже подается бесплатно. Кстати, к любому блюду в них дают еще и закуски, за которые не нужно платить. Обычно это кимчи, маринованная редиска, бульон с соевым соусом и анчоусы.

Местный менталитет может прийтись по душе не каждому, но за три года в стране Карина уже привыкла. Говорит, что ее ожидания оправдались, примерно так она и представляла жизнь там.

— Конечно, жители здесь совершенно другие, сильно отличаются от белорусов. Корейцы очень громкие — они громко чихают, громко разговаривают, громко едят. Для меня до сих пор непонятно, как зимой в большой минус и при высокой влажности они ходят с расстегнутой верхней одеждой и в шлепках. Смешно было, когда я надеваю на себя три кофты, пуховик до пят, термобелье, иду так по улице, а рядом бежит ребенок в шлепках. Летом же наоборот они одеваются теплее — для них нормально ходить во всем черном и надевать ботинки в жару +30. Думаю, что это все, потому что они адаптированы из-за отсутствия привычного нам отопления. Кстати, здесь нет таких осадков, как в Беларуси, — снег зимой бывает два раза в месяц, а летом проходит сезон дождей. На этом, можно сказать, и все. А еще корейцы очень много пьют. Здесь царит культ выпивки. Хотя при этом они и много занимаются спортом. Часто можно увидеть, как бегают даже бабушки и дедушки. Несколько раз замечала, как они занимались и одновременно с этим пели песни. Нужно сказать еще, что Корея — это страна очередей. Но здесь и понятно: она сама по себе небольшая, а людей здесь живет много — в одном Сеуле больше 10 млн человек.

За три года жизни в стране девушка встретилась только с пятью белорусами, но отмечает, что у нас как будто не принято, видя земляка за границей, как-то объединяться, общаться и поддерживать друг друга. Зато за этот период у нее появились хорошие знакомства в других уголках мира — много людей приезжает из Франции и Америки.

— Несмотря на какие-то сложности, я влюблена в Корею, хотела бы жить здесь на постоянке. Меня в другие страны как-то и не тянет, но вот в Беларусь хочется вернуться на время, встретиться с близкими. Жаль, сейчас это сделать сложно.

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