Разгром РФ в Бахмуте: потери штурмовых групп составляют 80% 9 4.01.2023, 12:20

6,198

Раненых бросают умирать на поле боя.

Потери штурмовых групп оккупантов в Бахмуте Донецкой области составляют 80%. Украинский воин-нацгвардеец рассказал, что раненых захватчиков оставляют умирать на холоде.

«Мы знаем, как они пытаются атаковать. Потери даже не отрядов, не боевых соединений «вагнеровцев», а просто толп, которыми пробуют штурмовать, маленькие такие группки по 8, по 10-20 человек достигают 80%», - сообщил заместитель командира 3-го батальона «Свобода» в составе 4-й бригады НГУ Владимир Назаренко в эфире информационного телемарафона.

Назаренко отметил, что во многих случаях оккупанты даже не забирают раненых и оставляют наемников гнить, мерзнуть и умирать от плохих погодных условий и ранений.

Вместе с тем, украинские войска держат линию обороны и не дают врагу продвигаться.

«Украинские войска держат линию обороны, не дают врагу продвигаться и менять линию разграничения, идти вперед. С начала Нового года линия не продвинулась, у врага нет никакого успеха», - добавил боец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».