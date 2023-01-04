закрыть
4 января 2023, среда, 13:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ впервые захватили российский ЗРК С-300

4
  • 4.01.2023, 12:29
  • 8,114
Бойцы ВСУ впервые захватили российский ЗРК С-300

Трофеев много не бывает.

Вооруженным силам Украины, вероятно, впервые удалось захватить российский зенитно-ракетный комплекс С-300.

Об этом сообщает Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

«Трофеев много не бывает, тем более если они такие. Если нам не мозолит в глазах, то это трофейный С-300 и если не ошибаемся, то это первое, по крайней мере, видеоподтверждение трофея данного образца», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что такие комплексы также есть на вооружении украинских войск. Они активно используются для борьбы с воздушными целями, такими как ракеты и дроны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Конец энергетической империи
Конец энергетической империи Павел Климкин
Шандарахнули и по Токмаку
Шандарахнули и по Токмаку Александр Невзоров
Луганску приготовиться
Луганску приготовиться Александр Коваленко
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў