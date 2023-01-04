Бойцы ВСУ впервые захватили российский ЗРК С-300

Бойцы ВСУ впервые захватили российский ЗРК С-3004
- 4.01.2023, 12:29
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Трофеев много не бывает.
Вооруженным силам Украины, вероятно, впервые удалось захватить российский зенитно-ракетный комплекс С-300.
Об этом сообщает Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
«Трофеев много не бывает, тем более если они такие. Если нам не мозолит в глазах, то это трофейный С-300 и если не ошибаемся, то это первое, по крайней мере, видеоподтверждение трофея данного образца», - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что такие комплексы также есть на вооружении украинских войск. Они активно используются для борьбы с воздушными целями, такими как ракеты и дроны.