В проблемной высотке на улице Широкой в Минске снова появились трещины 3 4.01.2023, 12:38

1,904

Жители встревожены.

О проблемах в многоэтажке на улице Широкой, 3 СМИ писали много и подробно пару лет назад. Новостройку сдали еще в 2014 году, но не без сложностей: совсем скоро по стенам пошли трещины, а несущая колонна в одном из подъездов и вовсе деформировалась.

В какой-то момент жильцов даже пришлось эвакуировать, чтобы сделать экстренный ремонт. Собственники квартир уверяют, что высотку не спасли даже тавровые балки, которыми пытались укрепить конструкцию. Люди до сих пор находят новые трещины в стенах, которые распространились даже на жучки, установленные в нескольких подъездах, чтобы следить за движениями панельки, пишет Onlíner.

— Наш дом хоть и не признан аварийным, но происходящее настораживает, — рассказывает Надежда, живущая на улице Широкой. — У нас на первом этаже, возле лифта, образовалась трещина. В некоторых квартирах ситуация не лучше: у кого-то даже штукатурка отвалилась.

По словам девушки, когда общественный резонанс достиг пика, по всему зданию установили жучки, контролирующие колебания стен, но со временем оставили их только на первом этаже двух подъездов. Пару месяцев назад жильцы заметили, что они начали проваливаться в образовывающиеся щели.

Около недели назад трещины пошли уже по фасаду здания, и он стал сыпаться.

— Нам уже не первый год обещают капремонт дома, но он постоянно откладывается. Например, в июне в ЖКХ Советского района нас уверяли, что до конца лета проектная документация пройдет экспертизу в Госстройэкспертизе, но уже декабрь, а новостей нет.

Но, как оказалось, новые подробности все-таки появились. На днях один из собственников получил письмо от коммунальщиков:

«До настоящего времени по проектной документации «Капитальный ремонт жилого дома №3 по улице Широкой» не получено положительное заключение государственной экспертизы. Проектной организацией «Оргстрой» устраняются ошибки и недостатки, прорабатываются различные варианты усиления конструкций с целью наименьшего объема повреждения отделки в квартирах, где такие работы необходимо будет выполнить».

В ЖКХ Советского района предупредили, что до конца 2022 года совместно с компанией «Стройреконструкция» будут проведены дополнительные обследования дома.

Дополнено

Также Onlíner обратился за комментарием в администрацию Советского района, отправив в организацию официальный запрос. Вчера, 3 января, мы получили ответ. Приводим его полностью:

«В настоящее время организацией «Оргстрой» в проектной документации устраняются ошибки и недостатки, указанные государственной вневедомственной экспертизой, прорабатываются различные варианты усиления конструкций с целью наименьшего объема повреждения отделки в квартирах, где такие работы необходимо будет выполнить.

С целью актуализации материалов обследования технического состояния конструкций жилого дома, а также в связи с истечением срока предыдущего заключения (май 2022 года) ЖКХ Советского района заключен договор со «Стройреконструкцией» для проведения поэтапного дополнительного обследования.

На основании результатов обследования состояния конструкций технического подполья, технического этажа и кровли дома, выполненного в сентябре — ноябре 2022 года специалистами «Стройреконструкции», а также данных мониторинга состояния конструкций, технической документации, технических заключений по предыдущим обследованиям и разработанной документации «Оргстрой» признаков снижения несущей способности не зафиксировано, новых отклонений и дефектов не обнаружено, ранее выявленные дефекты и повреждения не получили развитие.

В настоящее время специалистами «Стройреконструкции» продолжается работа по обследованию технического состояния конструкций помещений жилых квартир и мест общего пользования».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».