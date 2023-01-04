«Быстрая военная катастрофа»: Гиркин объявил о цугцванге для армии РФ 3 4.01.2023, 12:42

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Повторяется ситуация как перед июльским «наступлением» Керенского в 1917 году.

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) заявил, что российская армия оказалась в глубоко проигрышном положении после 10 месяцев вторжения в Украину.

По его мнению, Украина пользуется не только материальной помощью Запада в виде вооружений и боеприпасов, но и интеллектуальной. В противовес, в российской армии командование «демонстрирует общий уровень дебилизма… высшего генералитета».

По его словам, командование ВСУ с помощью Запада может предсказать любые действия российской армии. «… у НАТО есть многочисленная космическая группировка и эффективная современная воздушная разведка. А еще есть радио-перехват и радио-локация. И наличие мозгов в штабах и аналитических центрах. Напомню, что наступление ВС РФ годичной давности противник спрогнозировал (и даже разместил информацию в СМИ) загодя и с точностью до нескольких суток…», — написал в своем ВК Игорь Гиркин.

По его словам, некие российские эксперты уже давно обсуждают вопрос: «что делать?». «И там неглупые люди пришли к выводу, что в текущей ситуации РФ находится в полном «цугцванге»: стоять в обороне нельзя, так как это быстро ухудшает стратегическое положение России, а наступать нельзя, поскольку это чревато быстрой военной катастрофой — боеспособность и боевой дух армии сильно напоминают такие-же перед июльским наступлением Керенского 1917 года», — написал Игорь Стрелков.

По его мнению, выход из ситуации может быть только в полной смене командования в российской армии. «Ну, а о том, что в Кремле все-таки пойдут на кардинальные кадровые и прочие необходимые реформы, пока ситуация на фронте относительно стабильна и есть немного времени на их реализацию — уже и речи нет… в это никто уже не верит», — признался он.

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