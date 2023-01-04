Кассовый сбой в Беларуси: что происходит? 6 4.01.2023, 12:42

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В стране третий день не работают некоторые магазины.

«Евроопт» 4 января снова предупредил покупателей, что некоторые магазины сети могут не работать. Это связано с проблемами с кассовыми аппаратами, которая продолжается в Беларуси уже третий день. Обслуживающая компания «Туссон» старается ее решить.

Как сообщила Office Life представитель компании «Туссон», обслуживающей кассовые аппараты, специалисты продолжают решать проблему: филиалы и инженеры компании в Минске и регионах работают круглосуточно.

Большинство «пострадавших» магазинов по всей стране уже получили возможность возобновить работу, программное обеспечение некоторых кассовых аппаратов еще проходит перепрошивку. Это, говорят в «Туссоне», к сожалению, занимает много времени из-за большого количества затронутых сбоем касс.

Проблемы возникли с фискальными регистраторами TFP-115, 116, 118. Они, по прогнозам специалистов компании, должны быть окончательно решены в течение одного-двух дней.

Напомним, 2 января возникли технические сбои в кассовом оборудовании отдельных торговых сетей, которые обслуживает компания «Туссон». Среди прочего это «Остров чистоты», «ОМА», «Материк», «Евроопт». Они были связаны с проблемами в программном обеспечении. Большая часть магазинов уже работает.

3 января МНС отвело на решение проблемы 10 дней.

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