«Макеевка» будет повторяться по всему фронту 1 4.01.2023, 12:52

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Россия начала переброску к передовой основной партии «мобиков».

Основная часть мобилизованных россиян, которая последние месяцы обучалась на полигонах в РФ и Беларуси, начала перебрасываться на фронт в Украину. Доказательством тому является инцидент в Макеевке.

Такое мнение высказала в своем блоге в Twitter известный российский журналист, военный и политический обозреватель Юлия Латынина.

Удар ВСУ по скоплению мобилизованных в Макеевке, уверена журналистка, повторится. Россия, вероятно, начала массовую переброску новых сил на фронт.

Это зафиксировали украинцы и нанесли сокрушительный удар по живой силе врага.

«Россия начала перебрасывать на фронт основную партию мобиков. Размещают их недалеко от фронта. Все места размещения известны. Спутники видят. Big data анализирует. «Хаймарсы» достают. Это главная причина удара по Макеевке, а не сотовые телефоны. И это будет повторяться», - сообщила Латынина.

С ее слов, ближе к фронту сейчас российское командование перебрасывает около 200 тысяч мобилизованных, которых готовили к войне последние месяцы.

Повторятся подобные удары по той причине, что рассредоточить столь крупную группировку российская армия не сможет.

«Рассредоточить нельзя, разбегутся. Сосредоточить - выбьют «Хаймарсы». Макеевка будет повторяться по всему фронту», - констатировала российская журналистка.

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