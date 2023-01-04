«Зарабатывал до 1000 долларов за месяц, но война все обрубила» 4.01.2023, 12:54

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Айтишник рассказал о переезде из Беларуси в Польшу.

Михаил с семьей уехал в Польшу в середине лета. В его истории «релокации» четверо белорусов — в том числе дети — спят на полу, отец семейства работает электриком (и насчитал уже 120 отказов от польских ИТ-компаний), а из заработанных 2500 злотых 2400 отдают за квартиру.

В Беларуси он изучал UX/UI-дизайн, и в феврале собирался переехать в Киев по приглашению от украинской компании — и заниматься тем, что ему действительно нравится. Но все изменилось в момент. Dev.by выслушал историю Михаила.

«Пионеры за стакан колы лендинги рисуют, а тебе надо семью кормить»

— Я 18 лет отработал на железной дороге. Начинал обычным электромонтером: красил, белил, траву косил; максимум, что мне позволяли — показания электросчетчиков снять, да и то под присмотром. Но голова у меня на месте — дослужился до начальника, стал механиком ИТР. И зарплата выросла. Когда увольнялся, она составляла 400 долларов, в 10 раз больше, чем на старте.

Мало, говорите? Когда в марте меня допрашивали, тоже спросили: «И по-твоему, ты много зарабатывашь — 1200 рублей?» А что мне ответить — в городке, откуда я родом, это средняя зарплата. Даже наши местные опера покивали: да-да, это прилично. Но, конечно, какое прилично?! Когда родилась дочь, я не мог купить ни памперсы, ни что-то еще для малышки. 60 долларов платил за квартиру-однушку, плюс я был повязан кредитами — еще по 100 долларов ежемесячно отдавал за машину. А остальные деньги уходили на еду.

Так что когда у меня родилась дочь — я помню этот момент, — я сел на кухне, взялся за голову и так сидел. Я не знал, что делать. Где взять деньги?

А кругом реклама: хочешь много зарабатывать — давай в ИТ. Я начал учить Python на «Яндекс-практикуме». Прошел бесплатный курс и понял: не мое. Да и зачем мне вообще это программирование, если я хочу делать красивые сайты и логотипы создавать. Я творческий человек.

Figma я изучал по роликам на YouTube, UX/UI дизайн — на полугодовом курсе у одного известного фрилансера. Но все те деньги, которые я заплатил за курс, я вернул. К концу прошлого года я выбился в десятку лидеров на Weblancer.

Но я вам скажу, фриланс — это ад. Потом я учился у другого UX/UI-дизайнера, но не успел диплом получить, потому что у меня забрали компьютер во время обыска и не вернули. Так вот он рассказывал нам всю правду про фриланс.

А мне и рассказывать не нужно было — я знаю, как пионеры в 17 лет за стакан колы лендинги рисуют. А тебе надо семью кормить — ты уже и 150 долларов ставишь, и 100, все равно для некоторых заказчиков это «много».

Меня удивила одна заказчица из Минска — хотела, чтобы я ей за 30 долларов разработал дизайн 30-страничного сайта. Я даже ругаться не стал, просто спросил, от чего вообще она отталкивается — она думала, такое делают, за вечер?

Когда у меня дело пошло, я зарабатывал неплохо — до 1000 долларов за месяц. Но война все обрубила.

Сначала я выполнял разовые заказы на Weblancer, а потом меня наняла на part time украинская компания. Их продуктовый дизайнер нашел меня в LinkedIn, дал задание — я сделал. Он говорит: «Такой специалист, как ты, у меня получает $1500» — и перевел сразу 1000 долларов. С ума сойти! Я сел тогда на кухне: ну вот — что-то получается.

А дальше вообще как в сказке было: мы сработались, он звал меня в Киев, обещал квартиру от компании — только переезжай!

А в феврале позвонил и сказал: извини, брат, у тебя будут проблемы, если ты из Украины будешь получать деньги, — да и у нас тоже. С беларусами никто дел иметь не хотел после начала войны.

Но вообще я не в обиде: благодаря тем деньгам, которые они мне платили за работу, я смог уехать из страны — сейчас на них и живу. Потому что в Польше я получаю 2500 злотых — и 2400 отдаю за квартиру.

«Работал бесплатно — просто за отзыв, чтобы подняться в рейтинге»

Что такое фриланс поначалу: ты весь вечер просиживаешь на специальном сайте, ищешь — и ничего. Видишь заказ на визитку, тебе бы взять его, но каждый отклик — это «билетик». А 30 билетов — это 30 долларов из твоего кармана. И не факт, что заказ будет твой, там же такой демпинг — да я проклинал этот Weblancer!

А если для заказчика деньги не решают, то есть еще рейтинг. Откликнусь я и некий «лучший фрилансер октября» — и заказчик, конечно, выберет его, потому что он на первом месте в рейтинге, а я, извините, на 99-м.

Я нашел такой выход из положения — просил своих знакомых из России, Украины, даже из Штатов, кого только мог: «закажите» у меня на этой бирже какой-нибудь логотип за 10 долларов. И вот так я хоть чуть-чуть стал продвигаться в рейтинге.

Через месяц появился первый настоящий заказ. Потом еще — по 10, по 20 долларов. Один заказ пришел из Польши: я сделал логотип для энергетической компании за 100 евро. Нередко я работал бесплатно — просто за отзыв, чтобы подняться в рейтинге. Ведь не все заказчики оставляли отзывы, некоторые даже запрещали добавить сайт или лого, что я разработал, к себе в портфолио — мол, NDA.

Полгода я фрилансил с горем пополам, а потом одногруппник посоветовал завести профиль на LinkedIn. И я как стал в этом вариться — дело пошло. Вот и украинцы меня на LinkedIn нашли. А что дальше — я уже рассказывал.

«Когда спустя 2 недели обнял жену, она сказала: бежим!»

Меня задержали 3 марта. Пришли на работу, стали шуршать: кто здесь «не такой». Дальше обыск дома — они же не церемонятся. Вечером меня повезли в отделение, а жену — в роддом, из-за стресса она родила раньше срока.

Когда меня выпускали, сказали, что я являюсь подозреваемым по факту поджогов каких-то флагов. «Каких флагов? Хлопцы, мне почти 40 лет, зачем мне это?» — «Ну вот подпиши бумагу, что не будешь ни в чем участвовать. И еще одну». Сейчас фонд в Польше требует, чтобы я предоставил доказательства, что меня задерживали. Да если бы я хоть заикнулся тогда: «Ребята, а можно я протоколы сфоткаю», — меня бы никто из страны не выпустил.

Потом знакомый милиционер прислал мне смс-ку: «Миша, лучше беги! Придут еще — и уже не отпустят». И стер тут же.

И вот я вышел: на руках маленькая дочка, у обоих «корона», я заразился как раз там. Даже сына не смог забрать из роддома — мы с малышкой угодили в больницу. А когда спустя 2 недели я наконец обнял жену, она сказала: «Бежим!» Я сразу же обратился в агентство, заплатил в общей сложности 4000 белорусских рублей на нас всех — за даты на подачу на визу и подготовку документов.

Мы уехали в конце июля. Вся наша жизнь уместилась в три чемодана, а в четвертом был компьютер. Забавно: в нашем автобусе ехали одни айтишники, кого ни спроси — больше, чем у меня в друзьях на LinkedIn.

«Спали на полу, вместо матрасов расстилали кофты»

В Польше у меня дед — родной брат моего дедушки. Их в 1941 году немцы забрали в Освенцим. Потом дед Ваня вернулся домой, а дед Юзик остался.

Троюродный брат забрал нас с автовокзала в Варшаве. Первое время мы жили у тетки — нам постелили на пол матрасы. Жена, конечно, плакала: хочу домой. И я тоже слезу пускал. Я не был готов к эмиграции, честно!

Квартиру искали недели две на OLX. Брат звонил — и спрашивал, что да как. Но 6 человек отказали нам, потому что у нас дети. Еще трое хозяев не захотели сдавать нам жилье, потому что мы беларусы.

Только на десятый раз нам повезло: до нас нашу квартиру снимала семья — полька и украинец, — вот он-то и составил нам протекцию перед хозяином.

Мы заехали, а квартира пустая. Вообще ничего не было. Мы спали на полу. Вместо матрасов расстилали кофты — и на них ложилась дочь, а сын спал в шезлонге-переноске, который нам отдали добрые люди.

Нам так помогли, я очень всем благодарен: на OLX в рубрике Oddam zadarmo мы нашли и коляску, и автолюльку — люди сами их нам привезли. Жена брата принесла детских вещей — отдали на работе.

Работу я нашел очень быстро. На стройку всегда люди нужны. Но надо учесть, что разнорабочих часто берут без Umowa o pracę: ты просто приходишь каждый день, твоя ставка 20 злотых в час, а деньги кто как платит — кто в конце дня, а кто в конце недели. Я отработал месяц — и мне ничего не заплатили, просто кинули.

Следующим местом работы стала больница. В местном белорусском телеграм-чатике кто-то подсказал, что видел объявление: нужен электрик. Я поехал — и там на месте уже разбирался, куда идти, с кем говорить. И это оказалось несложно, потому что весь обслуживающий персонал больницы — украинцы. Я и сейчас, если не знаю чего, подхожу к любой санитарке и спрашиваю: «Сестричка, подскажи…»

Электрика себе в пару искал Николай — дядечка 50+, который когда-то учил русский. Мы с ним договорились, и с сентября я вышел на новое место работы.

«Платят, как в Беларуси, но все деньги должен отдать за квартиру»

Как с того момента изменилась моя жизнь — язву приобрел. Серьезно, мой напарник весь день не ест, и я вместе с ним. Уезжаю из дома в 6:00 утра, приезжаю в 18:00 — конечно, на здоровье это сказывается.

В больнице день на день не приходится. Иногда все спокойно, и ты думаешь: зря я не купил MacBook в кредит — сейчас бы сел и UX/UI подтягивал. А бывает работы столько, что ты только в 22:00 домой возвращаешься. И жена возмущается: «Зачем такая работа, если на деньгах это не отражается?!»

А и правда не отражается: что бы я ни делал, мне заплатят 2500 злотых — все те же деньги, что я получал в Беларуси. Но только с той разницей, что все их должен отдать за квартиру. Я даже пост отчаяния на LinkedIn написал: что опять приходится лезть в кубышку, чтобы прокормить семью. Завтра опять буду брать оттуда деньги.

Когда приехали в Польшу, у меня было с собой 4000 долларов. Половину я сразу отдал хозяину квартиры: 1500 — как залог и 500 долларов — за проживание в течение месяца. В следующем месяце я ничего не заработал, еще 500 взял из кубышки, чтобы заплатить за квартиру. Но кубышка-то не бездонная — еще месяц, и у меня не останется ни цента.

Я как думаю: 1000 долларов мне бы хватило на жизнь здесь. На 500, что оставались бы после уплаты аренды, можно и есть, и памперсы покупать, и даже одеваться. Но нет таких денег. Я говорил с санитарками-украинками — они столько же зарабатывают. Но они на троих снимают квартиру и хоть сколько-то экономят.

«С июля по август — 120 отказов из польских ИТ-компаний»

Спросите, почему не ищу заказы как дизайнер, — я ищу работу. Но правильно один парень в комментариях к моему посту заметил: все, кто советует Михаилу «не сдаваться», «не опускать руки» — вы задонатьте, чтобы он мог сидеть дома и искать работу, а не вкалывать по 11 часов, чтобы заплатить за квартиру и прокормить своих детей.

Я прихожу домой в 18:00, а дочь уже на ушах стоит — она за день столько энергии аккумулировала, и нужно уделить ей внимание. Малышку можно было бы отправить в сад, но в ближайшем к нам просят 1000 злотых. Я нашел дешевле — возле больницы, пребывание там обойдется в 500 злотых в месяц. Но у меня и столько нет!

Я учу польский — учительницу нашел в том же белорусском чатике. Мы с ней месяц позанимались, я пишу: «Моника, ты извини, у меня сейчас денег нет». А она: «Да ладно, не важно». А чуть позже добавляет: «Ты сделай мне визитки и логотип…» Вот она — мой единственный заказчик пока.

Из польских ИТ-компаний приходят отказы, с июля по август их уже 120 насобиралось. Иногда в LinkedIn другие пользователи пишут: надо UI/UX прокачать. Ребята, я знаю, что надо, но на это нужно время.

Говорят, что работа на фрилансе «портит» UI/UX-дизайнера — это правда: в компаниях работают по-другому, и совсем другими вещами занимаются. Надеюсь, у меня будет возможность узнать об этом больше на практике.

Мне советуют искать работу в Казахстане — там сейчас активно развивается ИТ. Хотя если у тебя есть работа в ИТ-компании в Польше, то лучше страны для релокейта и не придумаешь.

В эмиграции — тяжело, так и напишите. Я раньше весил 86 кг, а сейчас — 68. Но, конечно, я сплю здесь спокойно и больше не прислушиваюсь к шагам за дверью. Вы не представляете, какой это ужас, когда ты видишь во дворе машину с минскими номерами, — у тебя реально сердце останавливается. Я до сих пор шарахаюсь, когда мимо проезжает Skoda Octavia, а потом вспоминаю: я же в Польше.

Недавно был случай: дочка поздоровалась с полицейскими — они позвали ее в машине посидеть. Мигалки включили, показывают все — чуть ли не конфетами угощают. А я рядом стою, насупившись. Один спрашивает: «Чего пан такой нервный?» А я отвечаю: «Потому что пан из Беларуси — и у нас в такие машины никто по своей воле не идет».

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