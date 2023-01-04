«Пригожин вас бросил»: украинский спецназ передал привет «вагнеровцам» 1 4.01.2023, 12:59

2,280

Лучший вариант для наемников - сдаваться в плен.

Воины разведывательно-ударной группы (РУГ) Специальных операций Вооруженных сил Украины передали «привет» главарю «вагнеровцев» Евгению Пригожину, а его наемникам посоветовали сдаваться в плен.

В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале РУГ, бойцы отмечают, что лучшим вариантом для «вагнеровцев» до сих пор остается плен. Украина гарантирует им статус военнопленных.

Воины добавили, что все пленные «вагнеровцы» утверждают, что их предводитель Пригожин отсиживается в тылу и «бросает» их.

«Пригожин, все твои бойцы, которые попали к нам в плен, говорят, что ты их бросил. «Вагнеровцы», сдавайтесь, если хотите выжить. Пригожин вас бросил. Он отсиживается в тылу, потому что сс*котно. У вас будет такой же статус военнопленных, как и у других российских военных. Слава украинскому народу! Смерть врагам всегда!»,- отметили военные.

Добавим, что во время видеообращения один из украинских воинов стоял на российском триколоре в знак пренебрежения к оккупантам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».