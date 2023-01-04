Названы 20 машин, которые проездят дольше всего 4.01.2023, 13:07

Специалисты дали совет тем, кто думает о покупке автомобиля с большим пробегом.

Эксперты автомобильного портала ISeeCars проанализировали более двух миллионов автомобилей, произведенных и проданных как минимум за 10 из последних 20 модельных лет, ранжируя каждую модель по автомобилям с наибольшим пробегом.

У всех 20 моделей не менее 2,5% преодолели 200 000 миль (321, 9 км), а лучший 1% этих автомобилей проехал от 230 000 до 297 000 миль (от 370 до 478 км) за последние 20 лет. Например, у 1% Toyota Sequoia на дороге пробег не менее 296 509 миль на одометре (477 184 км).

Лучшими, по мнению специалистов, являются автомобили Toyota — в топе сразу 10 машин этого бренда.

Так, первое место заняла Toyota Sequoia (477 185 км), второе — Toyota Land Cruiser (450 996 км). А вот на третьей строчке разместилось Chevrolet Suburban (427 654 км). В топ-5 также попали Toyota Tundra (412 027 км) и GMC Yukon XL (406 134 км).

А вот как расположились другие модели автомобилей в рейтинге ISeeCars (значения указаны в милях):

Кроме того, эксперты отдельно назвали лучшие внедорожники, пикапы, минивены, седаны/хэтчбеки, гибриды и электромобили.

Кстати, специалисты также дали совет тем, кто думает о покупке автомобиля с большим пробегом:

«Вам нужно получить отчет об истории автомобиля, чтобы проверить прошлые аварии и определить, были ли уже выполнены какие-либо серьезные ремонты, включая замену ремня ГРМ или обслуживание трансмиссии. Осмотр перед покупкой сертифицированным механиком может выявить грязь и коррозию днища, а также состояние автомобильного аккумулятора, шин и других деталей, которые обычно изнашиваются. Если горит индикатор проверки двигателя, механик может определить причину и, вероятно, дать оценку для ее устранения».

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