В Польше будут судить белоруса за шпионаж в пользу РФ 2 4.01.2023, 13:25

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Вместе с ним перед судом предстанет и россиянин.

Польская прокуратура предъявила двоим мужчинам — белорусу и россиянину — обвинения в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ). Об этом сообщили в окружной прокуратуре Варшавы, передает PAP.

Обвинительное заключение поступило в суд Белостока из военного отдела Варшавской окружной прокуратуры 30 декабря. В нем гражданин Беларуси и гражданин России обвиняются в шпионаже в пользу российской военной разведки в течение пяти лет — с 2017-го до весны 2022-го. В апреле прошлого года их арестовали.

По данным прокуратуры, белорус и россиянин добывали для ГРУ информацию о польских военных объектах, имеющих критически важное оборонное значение. Кроме того, они передавали российской разведке сведения «о боеспособности, моральном состоянии и функционировании» подразделений этих объектов.

Как установили следователи, оба фигуранта находились на территории Польши на законных основаниях. Белорус поначалу учился в одном из белостокских вузов, а затем устроился на работу по организации парашютной подготовки. Таким образом он наладил контакты, которые использовал для шпионажа в пользу российской разведки. Второй обвиняемый шпионил под видом проведения культурных мероприятий и туризма, рассказали в прокуратуре.

Как выяснили в ведомстве, шпионская деятельность обоих обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных на северо-востоке Польши.

Там белорус с россиянином добывали информацию о «важных элементах» Вооруженных сил Польши — в том числе об охране восточной границы от нелегальных мигрантов, численности и структуре размещенных там подразделений и спецтехнике, которую они используют. Также шпионов интересовали «состояние морально-боевого духа и оперативные возможности, взаимодействие воинских частей, дислоцированных на северо-востоке Польши, с войсками других стран — членов НАТО».

С момента задержания оба фигуранта дела о шпионаже находятся под стражей.