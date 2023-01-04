Бойцы ВСУ «стерли в порошок» опорный пункт оккупантов под Бахмутом
- 4.01.2023, 13:38
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Россияне пытались замаскировать свои позиции, но что-то пошло не так.
В районе Бахмута Донецкой области артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили взводный опорный пункт российских оккупантов.
При этом захватчики пытались спрятать его в одном из захваченных домов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
На кадрах показаны результаты точной работы артиллеристов Вооруженных сил Украины.
«Рыцарская артиллерия неустанно выжигает оккупантов. Российские захватчики попытались замаскировать свой опорный пункт в одном из захваченных домов на Бахмутском направлении, но от наших «Богов войны» не скроешься. Каждый разрушенный войной дом мы обязательно отстроим после нашей победы, а вот страна-террорист, как и ее армия, уже восстановлению не подлежит», - говорится в описании к видео.