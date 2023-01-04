Российские партизаны остановили военные эшелоны возле Красноярска 4.01.2023, 13:47

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иллюстрационное фото

Украинская разведка рассказала о деталях дерзкой операции.

По данным украинской разведки, в ночь на среду, 4 января, в РФ партизаны остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что в новом 2023 году это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов.

В 2022 году было отмечено около 40 таких случаев, а также уничтожение железнодорожных трансформаторов и локомотивов.

«Существенная активизация рельсовых партизан в России отмечается после объявления путинским режимом частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

14 декабря российское издание The Insider сообщило, что в Ростовской области неизвестные подорвали железнодорожные пути, по которым шли эшелоны с военной техникой российских оккупантов.

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