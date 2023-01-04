«Мне очень приятно, что команда в меня верит, дает развиваться» 4.01.2023, 13:52

Как студентки ЕГУ совмещают учебу и работу.

Аликс приехала в Вильнюс изучать медиа и коммуникации из Минска. Ее однокурсница Катя родом из Санкт-Петербурга. У второкурсниц ЕГУ пока еще нет диплома, но уже есть постоянная работа и множество историй, как совместить учебу с началом карьерного роста, пишет БАЖ.

«Сначала я немного испугалась необходимости связываться с известными людьми»

Дорога домой для петербурженки Кати всегда пролегала через Ригу. Во время очередной поездки родители предложили дочери заглянуть в в студию латвийского журналиста Вадима Радионова, чтобы посмотреть, как создается популярный в этой стране YouTube-канал «И грянул Грэм».

«И грянул Грэм» — русскоязычный проект о политике и общественной деятельности. Вещание идет из Риги. Запущен в мае 2019 года латвийскими журналистами Вадимом Радионовым и Анной Лейтланд-Григорьевой.

Студентка ЕГУ Катя. Фото из архива героини

— После я заходила в студию еще несколько раз. В результате Вадим нашел меня в Facebook и предложил сотрудничество. К тому моменту я уже некоторое время активно практиковала расшифровку аудио и перевод его в текст, поэтому охотно приняла предложение, — рассказывает студентка.

Сейчас помимо учебы Катя делает для проекта тайм-коды к каждому интервью.

Студия YouTube-канала в Риге. Фота из архива героини

— Также постепенно начинаю заниматся продюсированием. Если честно, сначала я немного испугалась необходимости связываться с известными в политических и журналистских кругах людьми. Попробовав пару раз, поняла, что у меня это вполне получается, теперь я могу себя называть линейным продюсером.

Помимо этого девушке доверяют публиковать новости в телеграм-канал. А совсем недавно предложили попробовать себя в роли ведущей.

— Мне очень приятно, что команда в меня верит, дает развиваться, — добавляет Катя.

«Не хочу лет так в 40 проснуться с осознанием, что потратила свою жизнь на офис»

Аликс — фрилансер. Ее нанимают компании или другие фрилансеры в качестве оператора, монтажера, специалиста по социальным сетям (в особенности, по TikTok).

— Иногда также занимаюсь SMM и дизайном. Дело в том, что я активно работала с социальными сетями с 17 лет и с того времени у меня набралось n-количество связей, которые росли с каждым годом. Это история примерно 2-3 лет работы, так что я не могу сказать, что начала здесь с нуля.

Студентка ЕГУ Аликс. Фото из архива героини

Желание совмещать учебу и работу Аликс объясняет просто: хотелось монетизировать то, что она умеет делать.

— Мне было интересно проверить на практике, насколько я смогу себя обеспечить, если учесть, что пока что у меня нет даже степени бакалавра в сфере медиа. Эдакий спортивный интерес. Безусловно, финансовые причины также есть. Кто же откажется получать деньги за работу?

Девушка не хочет работать в офисе на какую-то одну конкретную компанию.

— Это будет ограничивать мой потенциал: если я не переключаюсь с одной задачи на другую, то не могу нормально функционировать.

Аликс признается, что безумно любит путешествовать, а этому тоже способствует фриланс:

— Большинство людей пугают 12-часовые перелеты, огромные пересадки, других раздражают одноразовые миниатюрные приборы, бесконечная смена обстановки… А я живу в этом, мне искренне нравится существовать от поездки до поездки, от гостиницы до отеля, от самолета до автобуса. Я стремлюсь постоянно крутиться во фрилансе, в коворкингах всего света и постоянно ездить в бешеном темпе.

Студентка ЕГУ рассказывает, что ее сестра тоже медиафрилансер, правда, та отдает предпочтение журналистике и копирайту.

— У меня же задачи больше требуют живого включения, если так можно сказать. Меня часто вызывают по работе в разные страны и города.

За последний месяц я была в Стамбуле, в Каунасе и трижды в Варшаве. Скоро, кстати, снова поеду туда.

Что помогает существовать в таком бешенном темпе?

— Мое желание работать и путешествовать. Оно мне дает чувство, будто я не сижу на месте и расту над собой, — мгновенно отвечает собеседница.

По ее мнению, войти во фриланс сложно, потому что это специфическая работа.

— Тут нет классического поиска офиса, людей, которым нужно нести свое CV.

Чтобы стать востребованным фрилансером, необходимо делать работу, которая будет в социальных сетях на виду.

— В какой-то момент появятся люди, которые захотят приобрести твою работу. Когда у тебя уже раскрученные аккаунты, то в поисках таких заказчиков может помочь менеджер. Такой способ самый сложный, но действенный, — делится опытом Аликс.

Иногда можно пойти от обратного. Существуют ресурсы, где люди размещают свои запросы и сумму, которую готовы потратить на выполнение.

— К этим людям можно обратиться напрямую и предоставить им свои работы. Далее — как получится. Если связи есть, то лучше их не рвать, — добавляет девушка.

Сложно поверить, что с таким плотным рабочим графиком у студентки хватает времени на учебу. Но Аликс уверяет, совмещать проекты и лекции ей просто:

— У меня гибкий график и многие работодатели дают лишь дедлайн выполнения работы. Мне не нужно ходить в офис. Просто после учебы я могу засесть в кофейню и сделать свою работу.

Разъезды также не доставляют второкурснице неудобств.

— Когда меня вызывают в соседние страны, то всегда пишут пригласительное письмо. Преподаватели университета на официальном основании меня отпускают, предварительно договорившись о работах, которые мне нужно сдать. Иногда мероприятия подстраивают под мой учебный график, что тоже безумно приятно!

На вопрос, много ли времени занимает работа, Аликс усмехается:

— Как когда. Иногда я беру столько заданий, что еле справляюсь и не сплю сутками, а иногда могу три дня ходить и не знать, чем заняться. На то и фриланс: нет гарантий, нет графика, зато весело.

Девушка уверена, что продолжит работу в сфере медиа.

— При этом хотела бы расширять связи, качество работы и сотрудничать куда больше и чаще, чем сейчас. Но я думаю, у меня еще все впереди. Я просто хочу постоянно путешествовать и не проснуться лет так в сорок с осознанием того, что я потратила свою жизнь на офис. Будет забавно, если однажды у меня будет график в духе: «В понедельник в Штаты, в среду в Испанию, к воскресенью надо бы вернуться домой, а то забыла полить цветок».

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