Оружие Кремля замолчало 4.01.2023, 13:55

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«Генерал мороз» ушел в отпуск.

Европа упорно не хочет ползти на коленях к хозяину Кремля и вымаливать у него газ по любой цене и на любых условиях, главными из которых являются прекращение поддержки Украины и снятие санкций с России. Несмотря на зиму, европейские хранилища не только не опустошаются, но и продолжают заполняться топливом, которого уж точно хватит до конца отопительного сезона. Все это происходит на фоне катастрофической потери Россией европейского газового рынка. При этом вернуться на этот крайне прибыльный рынок РФ будет очень сложно, если вообще возможно, пишет «Апостроф».

«Генерал мороз» ушел в отпуск

Конец декабря 2022 года и начало января 2023 года выдались в Европе чрезвычайно теплыми. В Киеве 1 января среднесуточная температура составила 10,3 градуса по Цельсию, что является самым высоким показателем за весь период наблюдений. А, например, в Польше и Германии столбики термометров поднимались вообще до 17 градусов.

В любое другое время такие погодные аномалии стали бы просто интересной подробностью в конце выпусков новостей. Однако в нынешней ситуации теплая погода оказалась важным фактором в войне, которую ведет Россия в Украине. Ведь погода оказывает существенное влияние на потребление газа.

Российское руководство в принципе никогда и не скрывало, что рассматривает поставки углеводородных энергоресурсов в постсоветские страны и ЕС как средство шантажа и оружие. Однако эти идеи транслировались преимущественно на внутреннюю аудиторию, тогда как европейских партнеров упорно убеждали в том, что Россия является надежным поставщиком, и увеличение ее доли на европейском рынке - это «просто бизнес».

До определенного времени еврочиновники предпочитали верить в эти заверения, считая периодические газовые войны между Россией и соседними странами какими-то непонятными разборками в зоне российского влияния.

Однако после массированного вторжения россиян в Украину российский газовый шантаж из пропагандистских телепередач перекочевал в совершенно практическую плоскость. Россия начала выдвигать ультиматумы всем государствам, поддержавшим справедливую борьбу Украины за независимость, а, когда эти ультиматумы остались без ответа, стала последовательно перекрывать краны особо «недружественным» странам.

В течение всего лета российская пропаганда захлебывалась от восторга, предсказывая, как Европа замерзнет зимой. В российских городах, не имеющих газа и элементарных бытовых удобств, снимались видеоролики о «большой зиме»,которая поставит европейцев на колени и заставит умолять Россию о возобновлении поставок.

Евросоюз, тем временем, принимал меры для того, чтобы найти замену российскому газу. Спрос значительно вырос, и это привело к повышению цен на спотовом рынке. В конце августа цена на газовом хабе в Нидерландах на короткое время превысила 320 евро за мегаватт-час (свыше 3300 евро за 1000 кубометров). Это дало повод бывшему российскому президенту Дмитрию Медведеву, который сейчас в Кремле играет роль злого клоуна, спрогнозировать, что к концу 2022 года цена на газ без российской поставки вырастет до 5000 евро за тысячу кубов, что приведет к катастрофическим последствиям для европейских потребителей.

Коронавирус замедлил Китай

Однако прогнозам кремлевских «аналитиков» не суждено было сбыться. К началу отопительного сезона европейские газохранилища были заполнены более чем на 90%, а цена сразу после выхода громкого «прогноза» Медведева пошла вниз.

Несмотря на некоторые колебания, тренд по снижению рыночной цены сохранялся в течение последних четырех месяцев. В первый день нового года спотовая цена на европейских хабах составила 73 евро за мегаватт-час (765 евро за 1000 кубометров). Это меньше в 4,4 раза, чем в августе и более чем в 6 раз, чем это мечталось российскому руководству. Это даже меньше, чем в начале прошлого года, когда российский газ еще тек в Европу полным потоком, – в начале января 2022 года его стоимость на спотовом рынке составляла около 86 евро за мегаватт-час (900 евро за 1000 кубометров).

Специалисты видят несколько причин столь резкого снижения стоимости газа.

«Значительное повышение стоимости газа летом в значительной степени вызвано повышенным спросом, – сказал в комментарии «Апострофу» руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский. – Готовясь к зиме, европейские операторы закупали весь доступный газ в любых объемах для того, чтобы максимально заполнить хранилища. И, чтобы перенаправить потоки сжиженного газа, следующие из Азии, европейцам, безусловно, нужно было предлагать более высокую цену. Поэтому когда стало ясно, что хранилища уже заполнены, спрос на газ снизился, и это потянуло вниз и цену».

Еще одна ситуативная причина снижения цен на газ связана с новой вспышкой эпидемии коронавируса в Китае.

«По официальным данным, там уже заболели 20% населения, - говорит Илья Несходовский. - Власти страны принимают строгие меры для преодоления эпидемии. На карантин закрываются целые регионы. Останавливается большое количество предприятий. И, конечно же, снижение экономической активности приводит к сокращению потребления газа, поэтому его предложение на рынке выросло (а цена, как следствие, упала - «Апостроф»).

Ну и, конечно, свой вклад внесла погода. Высокие температуры воздуха снизили нагрузку на системы отопления, а сильные ветры способствовали повышению производства «зеленой» электроэнергии. Как результат, потребление газа в Европе заметно снизилось. Причем снизилось настолько, что европейские операторы в конце 2022 года перестали отбирать газ из хранилищ и снова начали их наполнять за счет текущих поступлений. По данным Gas Infrastructure Europe, с 25 по 31 декабря показатель заполненности европейских газохранилищ вырос с 82,98% до 83,26%.

Однако наиболее значимым фактором стабильности на газовом рынке стали сами европейцы, которые в течение десяти месяцев упорно предпринимали меры по укреплению собственной энергетической безопасности. Уже весной была обнародована программа действий, направленная на полный отказ от российского газа до 2027 года. Однако по мере того, как неадекватность московского руководства становилась все очевиднее, темпы работы ускорялись. Уже в ноябре европейский комиссар по внутренней торговле и услугам Тьерри Бретон заявил, что Европе удалось преодолеть газовую зависимость от РФ. Доля российского газа на европейском рынке сократилась с 40 до 7%. И сейчас даже полное прекращение поставок больше не представляет угрозы безопасности континенту.

«Нужно признать, что Европа хорошо выполнила свое домашнее задание, - отметил в разговоре с изданием координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман. - Нынешняя стабильность на газовом рынке стала результатом комплекса примененных мер. В ЕС отказались от запланированного ранее закрытия АЭС, увеличили генерацию электроэнергии из угля. Построены дополнительные LNG-терминалы. Законтрактованы дополнительные объемы поставок газа из Катара, Азербайджана, США. Также было дополнительно вложено немало средств в развитие альтернативных источников энергии, что также положительно повлияло на общий энергетический баланс».

По мнению эксперта, благодаря принятым мерам уже сегодня ясно, что имеющихся запасов и текущих поступлений газа вполне хватит для нормального прохождения отопительного сезона. И никаких потрясений, ожидаемых в России, в нынешнем году не случится.

А, чтобы их не случилось и в будущем, Еврокомиссия подстраховалась и ввела потолок цены на российский газ. Она установлена на уровне 180 евро за киловатт-час (около 1900 евро за 1000 кубометров). Это сообщение прошло почти незаметным, поскольку установленная предельная цена почти в три раза выше, чем текущая рыночная, так что в нынешней ситуации она ничего не изменит.

«Природа ценового потолка для газа несколько иная, чем недавно введенная предельная цена на нефть, - объясняет Олег Гетман. - Эта мера не преследует цель снижения рыночной цены. Однако она выступает предохранителем от возможных резких скачков цен в будущем».

Назло кондуктору отморожу уши

Таким образом, Европа, хоть и не без проблем, однако вполне благополучно пережила российский газовый шантаж и избавилась от критической зависимости от агрессора.

Чего не скажешь о самой России. Недавно глава правления «Газпрома» Алексей Миллер обнародовал результаты работы компании за 2022 год. По его данным, в прошлом году компания добыла 413 миллиардов кубометров газа, из которых 101 миллиард был продан в страны «дальнего зарубежья»,то есть, прежде всего, в Европу.

Разумеется, произнесенная бодрым тоном информация, в которой часто повторяется слово «миллиарды»,была призвана создать впечатление больших успехов и блестящих перспектив ведущей российской компании. Однако сравнение озвученных показателей с результатами прошлых лет показывает, что дела у «Газпрома» складываются совсем не блестяще.

Напомним: в 2021 году российский монополист добыл 514 миллиардов кубометров газа. Таким образом, в 2022 году произошло падение добычи почти на 20%.

Еще хуже ситуация с экспортом, являющимся одним из основных источников наполнения российского бюджета. В 2021 году он составлял 185 миллиардов кубометров. Таким образом, падение за год составило 45%, что можно смело характеризовать как катастрофическую потерю рынка.

«Причем надо понимать, что 101 миллиард – это завышенный показатель, возникший из-за того, что в первом полугодии поставки газа происходили в предварительном режиме, после чего они начали резко снижаться, – говорит Олег Гетман. – Если посмотреть на показатели ноября-декабря, то по сравнению с прошлым годом поставки сократились гораздо больше, чем в два раза. Поэтому в следующем году общие объемы экспорта газа упадут еще больше».

По словам эксперта, сегодня в Европе остались две-три страны, которые продолжают импортировать газ из России. Они выбили для себя выгодные условия и будут получать энергоноситель, скорее всего, через украинскую газотранспортную систему, мощностей которой вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить еще сохраняющийся спрос (на самом деле, мощность украинской ГТС намного превышает существующий спрос).

Необратимый процесс

Наиболее досадным для Москвы обстоятельством является то, что потеря европейского рынка сбыта будет, скорее всего, необратимой или очень продолжительной.

«Если предположить, что после войны «Газпром» снова будет пытаться вернуться на европейский рынок, то сначала ему предстоит уладить проблемы с нынешними покупателями, - объясняет Илья Несходовский. - Сегодня против «Газпрома» поданы иски на миллиардные компенсации по долгосрочным контрактам. Совершенно очевидно, что он в одностороннем порядке нарушил условия поставок, поэтому суды примут решения о взыскании с «Газпрома» огромных сумм».

Поэтому, прежде чем вернуться на рынок, «Газпрому» нужно будет признать собственную вину и выплатить назначенные штрафы. Сделать это, по мнению эксперта, будет очень непросто, поскольку финансовое состояние компании и сейчас не блестяще – она фактически финансирует государственный бюджет России и потеряла значительную часть собственных доходов. И ситуация продолжает ухудшаться. Так что на тот момент, когда может возникнуть гипотетическая возможность возвращения «Газпрома» на европейский рынок, у компании может просто не оказаться средств, необходимых для того, чтобы рассчитаться по всем долгам.

Однако такая возможность не возникнет, пока Россия не прекратит войну в Украине и не сумеет убедить бывших партнеров в том, что больше не собирается использовать полезные ископаемые в качестве средства шантажа и оружия. Судя по всему, на это уйдет не один год.

Между тем, российская война, помимо всего прочего, стала значительным стимулом для энергетического перехода. Цивилизованный мир окончательно понял, что ресурсная зависимость от безумных и непредсказуемых диктатур очень рискованна, и резко ускорил внедрение программ развития возобновляемых источников энергии. Таким образом, потребность в углеводородных энергоносителях в ближайшем будущем будет снижаться. И когда Россия вдруг решит вернуться в цивилизованный мир, может оказаться, что нефть и газ, которые сегодня являются основой ее экспорта, уже мало кому нужны.

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