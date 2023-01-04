Ученые выяснили, зачем младенцы хаотично молотят руками и ногами 1 4.01.2023, 14:01

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Движения только кажутся случайными.

Младенцы, если они не спят, постоянно бьют руками и ногами. Но за кажущимися случайными движениями скрываются закономерности, которые помогают им развивать навыки координации. Об этом сообщает команда Хосинори Канадзавы из Токийского университета.

Ученые пришли к такому выводу на основе анализа движений дюжины новорожденных и десятка трехмесячных младенцев, у которых проявлялись одни и те же закономерности, причем в большей степени у старших. Для детальной записи их движений использоались высокоточные камеры и маркеры на руках и ногах. Их вводили в компьютерную модель мышц и опорно-двигательного аппарата, чтобы сделать вывод о взаимосвязях между различными мышцами, а также об общем восприятии тела.

Полученные результаты показали, что кажущиеся случайными движения важны для развития сенсомоторных навыков - взаимодействия между восприятием и движениями. Более ранние исследования сенсомоторного развития занимались кинематическими свойствами, то есть мышечной активностью, которая двигает сустав или часть тела.

Команда Канадзавы рассматривает мышечную активность и сенсорное восприятие всего тела. Младенцы не просто выполняли образцы движений несколько раз, а предпочитали «блуждать» между различными сенсомоторными состояниями - комбинациями движения-восприятия. Этого нельзя было ожидать, поскольку обычно предполагается, что обучение включает в себя повторение сенсомоторных взаимодействий.

По предположению авторов, младенцы обучаются движениям путем «исследований» этого процесса в соответствии с их собственной системой. Они повторяют не одно действие, а целый ряд похожих. Кроме того, установлена связь между спонтанными колебаниями в опорно-двигательном аппарате и колебаниями в головном и спинном мозге.

Результат команды Канадзавы свидетельствует о концептуальной связи спонтанных движений на ранней стадии развития со спонтанной нейронной активностью. На этой ранней стадии развития ненаправленные движения регулируют взаимодействие между восприятием тела и мышцами и благодаря этой сенсомоторной обратной связи способствуют более поздним скоординированным движениям.

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