«Уже начали драться»: Гиркин сообщил о крупном конфликте в окружении Путина 7 4.01.2023, 14:04

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Противостояние двух влиятельных группировок ускорит поражение России в войне.

В России началась борьба за власть двух крупных группировок из окружения Путина, одна из которых начала публичную атаку на одного из ближайших соратников главы Кремля.

Об ожесточенных разборках в российских властях рассказал бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин, по информации которого в Москве уже началась схватка за наследие Путина.

В ходе прямого эфира на одном из YouTube-каналов Гиркин отметил, что атаку на команду Шойгу начал Пригожин, который не только имеет собственные боевые подразделения ЧВК «Вагнер», но и накачивает собственный политический авторитет.

Более того, по его словам, противостояние двух крупных военных группировок может закончиться поражением России в войне и тяжелым кризисом для РФ.

«Пригожин фактически открыто выступил против Шойгу, потому что атака на Герасимова по факту - это атака на Шойгу. Сейчас Пригожин активно накачивает себе авторитет и уже вышел в публичную плоскость. Его последние выступления в СМИ говорят о том, что он себя позиционирует не только как военный командир, но и как военно-политический деятель. Группировка, в которой состоит Пригожин, противостоит группировке, которую возглавляет и в которой состоит Шойгу. Они уже начали драться и дерутся они не за количество снарядов. Сейчас речь идет о том, что будет после Путина. Практически борьба за политический олимп уже началась между группировками, которые находятся вокруг Путина. Она вылезла на наших глазах - борьба за власть. У нас вольница феодальная развернулась. Военный кризис привел к кризису власти, который развивается по спирали», - заявил он, настаивая на принятии срочных мер.

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