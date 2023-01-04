Николай Статкевич провел 10 суток в ШИЗО 1 4.01.2023, 14:15

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Николай Статкевич

Лидер оппозиции в письме на волю обратился к белорусам и жителям соседних стран.

Один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич провел последние 10 суток в штрафном изоляторе.

Последние известия о муже сообщила в «Фейсбуке» Марина Адамович.

«Как предупреждал, нарушил порядок переписки, так как с 20.12 по 29.12 был в ШИЗО. Девять [так в письме] дней безделья, ведь не надо ни бриться, ни раздеваться, ни стелить и расстилать постель, ни читать и писать. Даже ходить не обязательно. Правда, я там хожу, так как места там несравнимо больше, чем в одиночках», — написал Николай Статкевич в письме на волю.

Политик отметил, что его камера маленькая, например, более четырех шагов от окна к двери не получается.

Николай Статкевич также отметил, что писем ему от других людей сейчас нет, очевидно, что лукашисты их не пропускают.

«Но поблагодари от меня всех, кто пытался поздравить меня, кто молился за нас. Мои рождественские поздравления всем им. А также рождественское пожелание людям нашей и соседних стран — «Мира и свободы!». К сожалению, опыт бывших колониальных государств (Англии, Франции, Португалии и т.д.) свидетельствует — единственное эффективное средство от имперских комплексов нации — это кровь ее сыновей», — резюмировал Николай Статкевич.

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