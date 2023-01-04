Минчане обнаружили странный порошок на улицах города 7 4.01.2023, 14:24

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Странные осадки выпали над микрорайоном Курасовщина.

Необычные осадки заметили вчера вечером жители улиц Асаналиева и Серова. К настоящему снегу примешался непонятный порошок. Вроде бы тоже мелкий, белый, без особого запаха, но почему-то не тает… Это подозрительно, а еще и завод «Крион» рядом — надумать себе можно чего угодно, пишет onliner.by.

«Крион» засыпал половину Асаналиева непонятным белым порошком. Невозможно пройти по улице. Никогда такого не видела. Как будто метель», — поделилась впечатлениями и фото Мария.

«На улице Серова обнаружила выброс непонятного вещества, — дополняет картину Кристина. — У нас там находится футбольное поле, куда мы и привезли детей на тренировку. Но все оказалось покрыто этим веществом, которое напоминало искусственный снег, а на ощупь — как сухой песок. Причем слой был немаленький.

Специфического запаха у этого порошка не было, но выброс был виден даже из других районов: как будто что-то горело. Так как мы находились совсем рядом с заводом, метрах в 50, это вещество попадало в глаза — было больно. Честно говоря, тревожно из-за состава и количества этого вещества».

«Вчера в 16 часов в Курасовщине был резкий «туман». Люди жаловались, что им как будто песка в глаза насыпало. Как позже выяснили соседи у МЧС, на заводе «Крион» проводились ремонтные работы. И выбросы якобы безвредны», — отмечает Алексей, также снявший видео.

За ответом, что это за странные осадки, мы обратились, собственно, на завод «Крион», который все и подозревают в причастности к выбросам.

— Это перлитовый песок — природный теплоизоляционный материал, он на сто процентов безопасен для людей, животных и растений, никаких токсических свойств он не имеет. Это, по сути, песок, который специально вспучивают (как попкорн) в печке, чтобы придать ему теплоизоляционные свойства.

Как он оказался на улице? У нас проводятся ремонтные работы, на одной из установок вчера как раз проводилось так называемое расперличивание, и один из мешков с веществом из-за сильных порывов ветра разнесло по улице. Это совершенно точно разовое явление — совпало множество различных факторов.

Со временем перлит перестанет быть белым и станет незаметным — как обычный песок. Повторюсь, что переживать не из-за чего: это природный материал, который не несет угрозы здоровью, — объяснил главный инженер предприятия.

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