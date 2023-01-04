ВСУ берут в «логистический котел» 50 тысяч военных РФ в Луганской области 1 4.01.2023, 14:31

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«Крышку» захлопывают в районе Сватово и Кременной.

ВСУ постепенно перехватывают оперативно-статическую инициативу на востоке – в Луганской и Донецкой областях.

Такое мнение высказал военный аналитик, сопредседатель ГИ «Правое Дело» Дмитрий Снегирев.

«Тяжелые бои, потери и сверхусилия сказались и принесли результат – нам удалось деоккупировать 40% захваченной территории и освободить от врага более 2000 населенных пунктов. Сейчас есть позитив в продвижении в Луганской области и «нависание» с дальнейшей возможностью деоккупации Запорожской области, что также признается российской стороной», – комментирует эксперт.

Он также считает положительным моментом и то, что половина Донецкой области до сих пор находится под контролем ВСУ, а попытки РФ переломить ситуацию завершились военным и политическим поражением.

По словам Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своих солдат пытается продвигаться вперед, но подразделения сил обороны ценой сверхусилий сдерживают враждебное наступление.

«Сейчас ситуация в районе Бахмута стабилизирована. Более – врага удалось выжать из городской застройки. Город и пути сообщения с ним полностью контролируются ВСУ, и предпосылок для оперативного окружения или вывода украинского военного контингента из него нет абсолютно», – отмечает Снегирев.

В то же время, ситуация в Авдеевке – сложная, но контролируемая.

«Это – укрепрайон, который строился с 2014 года. То есть Донецкое направление мы контролируем полностью, и у россиян иногда только продвижение на тактическом уровне от нескольких сот метров до трех километров. Следовательно, дальнейшее продвижение оккупантов будет очень проблематичным», – отмечает аналитик.

В Луганской области эксперт отмечает положительные сдвиги в районе Кременной и Сватово.

«Там создаются предпосылки для наступательного развития событий и отрезания российской группировки от путей поставки ресурсов для 50-тысячной группировки, из которой наиболее боеспособного насчитывается до 15 тысяч «штыков». Вместе с тем на Сватовском направлении ситуация для врага, мягко говоря, неприятна», – замечает обозреватель.

По оценкам Снегирева, именно с этим связана передислокация в район Сватово – Кременная в Луганской области 76-й ДШД из-под Пскова, которая у россиян считается наиболее боеспособной и технически оснащенной. Однако вряд ли очередная попытка переломить ситуацию в свою сторону получится удачной для оккупантов.

«В отличие от врага, который, к нашему счастью, действует по лекалам Советской армии, ВСУ воюют по-современному, мобильно, нанося точных точечных ударов, прежде всего по путям поставки врага. Обескровливая его таким образом и заставляя отходить", – резюмирует обозреватель.

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