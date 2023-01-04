В Беларуси выросли штрафы за нарушение ПДД 1 4.01.2023, 14:31

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Подорожали и услуги ГАИ по регистрации транспорта.

В Беларуси с 1 января выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале.

Теперь за не пристегнутый ремень безопасности, перевозку пассажиров, которые не пристегнуты ремнями безопасности, управление мопедом, мотоциклом или перевозку на них пассажиров без мотошлемов или же с не застегнутыми мотошлемами можно получить штраф до одной базовой - до 37 рублей.

За превышение скорости по статье 18.12 КоАП придется заплатить:

если превышение от 10 до 20 км/ч - до 37 рублей;

от 20 до 30 км/ч - от 37 до 111 рублей (от 1 до 3 базовых);

от 30 до 40 км/ч - от 111 до 370 рублей (от 3 до 10 базовых величин);

от 40 км/ч и более - от 296 до 444 рублей (от 8 до 12 базовых).

При повторном нарушении штраф составит от 185 до 555 рублей - от 5 до 15 базовых, либо же водителя лишат прав на срок до 1 года.

Кроме того, за вождение в пьяном виде предусматривается штраф в 100 базовых величин (3700 рублей) при концентрации 0,8 промилле алкоголя в крови. В случае, если данное значение будет выше, то штраф составит 7400 рублей (200 базовых). Также водитель лишится прав на 5 лет.

Подорожали и услуги ГАИ по регистрации транспорта, а также прием экзаменов на «права», выдача водительских удостоверений. К примеру, за получение «прав» надо заплатить в ГАИ 2 базовые величины. Раньше это стоило 64 рубля, с 1 января – 74 рубля, то есть на 10 рублей дороже. Плюс компьютерные услуги и оформление заявления.

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