Для белорусов ввели новый налог на доходы 4.01.2023, 14:46

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Сколько составляет сбор и кого он затронул.

В Беларуси с 2023 года ввели новый налог — сбор на профессиональный доход. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс.

Сайт zerkalo.io рассказал основные моменты по новому сбору.

Кто сможет перейти на новый налог

Правительство в первой половине декабря этого года определило, кто сможет перейти на налог на профессиональный доход. Список этих видов деятельности прописан в постановлении Совмина № 851.

К примеру, налог на профессиональный доход распространяется в том числе на ремесленников и тех, кто занимается агроэкотуризмом. Перейти на этот сбор смогут также физлица, которые занимаются продажей на торговых местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (исключение — котята и щенки), собственных хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции. Котят и щенков можно продавать, работая на налоге на профессиональный доход, при условии, что у продавца есть домашние животные (собаки, кошки).

В перечне также оказались многие строительные услуги. Среди них — штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов.

Под новый сбор попали также многие услуги. Подробный список можно посмотреть по ссылке.

Какие виды деятельности не попали под новый налог

В перечень не попала деятельность актеров, танцоров, музыкантов, а также исполнителей разговорного жанра, которые выступают индивидуально. Не оказались в этом перечне также услуги тамады, музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и других торжественных мероприятий. «При оказании физическими лицами таких услуг потребителям эти физлица как и ранее производят уплату единого налога», — уточняют в МНС.

Деятельность психологов также не попала под новый налог. Также не включили в этот перечень инженерные услуги, деятельность по перевозке пассажиров автомобилями-такси, услуги студий звукозаписи, ремонт и обслуживание окон и дверей, а также услуги по чистке и уборке нежилых помещений.

В перечень услуг, которыми можно заниматься на налоге на профессиональный доход, также не включили услуги по здравоохранению и образованию.

В списке также не значатся те, кто занимается разработкой программного обеспечения.

Не попали в этот перечень и те, кто оказывает услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей и мотоциклов.

Какие ставки налога

Для тех, кто работает с физлицами, налог составит 10%. Такая же ставка для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог начнет действовать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

Какие платежи заменяет налог на профессиональный доход

Уплата нового сбора заменяет:

подоходный налог с физлиц;

сбор для ремесленников;

единый налог с ИП и иных физлиц;

обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН.

Кто может получить льготы по налогу

Первые 2000 рублей, которые поступят от профессионального дохода, не будут облагаться налогом.

«Для плательщика, являющегося получателем пенсии, ставка налога с 10% (20%) фактически уменьшается до 4% (8%) за счет освобождения от уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН», — поясняют налоговики.

Что нужно сделать, чтобы перейти на новый налог

Самозанятый будет подавать данные через специальное приложение «Налог на профессиональный доход». «Физическое лицо, изъявившее желание перейти на применение налога на профессиональный доход, обязано до начала осуществления деятельности установить на свой смартфон или компьютер приложение «Налог на профессиональный доход». Проинформировать налоговый орган через приложение „Налог на профессиональный доход“ о применении налога на профессиональный доход», — уточняют в МНС.

Мобильное приложение «Профдоход» доступно для скачивания с 1 января.

Надо ли самому рассчитывать налог

Самостоятельно рассчитывать налог на профессиональный доход не нужно. «Применение налогового вычета, размер ставки и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Также не требуется представление налоговых деклараций, — поясняют в МНС. — Для того чтобы узнать сумму налога к уплате от плательщика требуется только формирование в приложении «Налог на профессиональный доход» чека по каждому доходу, полученному от осуществления деятельности с применением налога на профессиональный доход».

В какие сроки надо уплачивать налог

Налоговики будут каждый месяц выставлять сбор — до 10 числа следующего месяца, который идет за истекшим. Сумма будет отображаться в приложении «Налог на профессиональный доход». Оплатить сбор надо будет до 22 числа.

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