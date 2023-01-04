Ученые обнаружили неожиданную пользу пива 4.01.2023, 14:53

1,302

От каких болезней защищает пенный напиток?

Признайтесь, почти каждый в своей жизни пробовал пиво. Пенное отлично утоляет жажду, помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня и скрасить отдых с друзьями или близкими. Но не все в курсе, что пиво, кроме хороших эмоций, может приносить пользу организму.

Сразу оговоримся: дозы алкоголя, безопасной для здоровья, просто не существует, пишет «Новый очаг». И даже такой «безобидный» напиток, как пиво, в итоге может нанести серьезный вред нашему организму. Как минимум, пиво повышает аппетит, ускоряет выработку «женских» гормонов и способствует набору лишнего веса. Но наука подтверждает: если не злоупотреблять и не увлекаться, то в некоторых случаях пиво может быть даже полезно. Как именно пиво может улучшить наше здоровье?

Защищает от ревматоидного артрита

Три-четыре порции в неделю снижают риск ревматоидного артрита на треть – таковы результаты исследования, опубликованного в журнале «Артрит и ревматология», в котором приняли участие 1,9 миллиона добровольцев. Вероятнее всего, дело в противовоспалительных свойствах алкоголя, полагают авторы исследования.

Защищает здоровье зубов и десен

Пиво – своего рода антимикробный ополаскиватель, который уничтожает опасные бактерии в полости рта. Тем самым пиво помогает убрать опасный зубной налет, который вреден не только для зубов и десен, но и для нашего сердца.

Улучшает зрение

Исследование с участием 3654 человек, результаты которого были опубликованы в Американском журнале офтальмологии, показало: те добровольцы, которые регулярно пили пиво, в итоге на 50% реже сталкивались с катарактой. Авторы исследования полагают, что причиной тому – антиоксиданты, которым много в пиве.

Снижает риск образования камней в почках

Если вы выпиваете одну порцию пива в день, ваш риск столкнуться с камнями в почках снижается на 41% — к такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Клиническом журнал исследований Американского общества нефрологов. Ученые полагают, что этот может быть связано с мочегонными свойствами пива.

Снижает риск диабета второго типа

С одной стороны, употребление пива помогает набору лишнего веса, что в свою очередь увеличивает риск развития диабета. Но с другой стороны противовоспалительные свойства этого напитка служат естественной защитой от болезни, что и подтвердил метаанализ 15 исследований. Если вы выпиваете 2-4 порции пива в неделю, ваш личный риск снижается на 30%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».