Под Бахмутом россияне уничтожают друг друга Виталий Портников

4.01.2023, 14:52

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Как Путин попал в собственную ловушку.

Как известно, возле Бахмута действует ЧВК «Вагнера» путинского повара Евгения Пригожина. Российский президент использует Пригожина для выполнения самых грязных задач.

Почему россияне оказались неэффективными перед ВСУ

Пригожин активно конкурирует с высшим военным руководством России. Он позволяет критиковать министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова.

Эта критика Пригожина, как правило, не приводит к каким-либо реальным результатам, которые повлияли на политический и военный вес обоих близких соратников Путина. Однако очевидно, что успех «Вагнера» в борьбе за Бахмут дал возможность Пригожину говорить о том, что его бандиты действуют эффективнее других бандитов, то есть военнослужащих вооруженных сил России.

Поэтому ВС России не заинтересованы в успехе вагнеровцев под Бахмутом, а вагнеровцы не заинтересованы в том, чтобы успеха добились ВС России. Таким образом, две группировки, действующие в пользу Путина, конкурируют между собой. Они не могут эффективно противостоять оборонной и наступательной стратегии Вооруженных сил Украины.

Провал под Бахмутом – вина Путина

Президент России, который всегда пытался создать систему, в которой одни представители его ближайшего окружения соперничали бы с другими и боролись за его внимание, попал в собственную ловушку.

Сейчас для войны в Украине и каких-либо эффективных результатов на фронте российским оккупантам в Украине нужно единство. Им нужна общая стратегия в определении направлений наступления на позиции ВСУ с целью оккупации новых украинских регионов и уничтожения ненавистного для Путина государства.

В результате получается, что военные и вагнеровцы конкурируют между собой, мешают друг другу и публично критикуют друг друга в сигналах, которые адресуют либо Путину, либо представителям федеральной службы безопасности.

В результате мы имеем то, что имеем. Российским вооруженным силам не удается реально изменить ситуацию в Донецкой области. Кроме того, им приходится испытывать серьезные проблемы в Луганской области.

Конфликт между оккупантами может сделать войну затяжной

Мы выходим на ситуацию, в которой даже год продления войны может не принести россиянам цель, согласно которой и начиналась так называемая «спецоперация», – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В перспективе это делает войну затяжным и долговременным конфликтом, в котором ВСУ будут делать все возможное, чтобы изгнать российских оккупантов с украинской земли. Россияне в свою очередь будут прилагать максимальные усилия, чтобы удержаться на тех позициях, которые они занимаются сейчас, а также создать условия для оккупации новых украинских регионов.

Иначе и вооруженные силы России, и вагнеровцев ждут серьезные проблемы в отношениях с Путиным. Ни Шойгу, ни Герасимову, ни Пригожину не хочется терять те миллиарды доходов, которые они получают благодаря пребыванию в ближайшем окружении Путина. Поэтому они будут воевать и терпеть поражение.

Виталий Портников, youtube.com

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