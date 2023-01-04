Белорус заплатил частной фирме почти $400 за военный билет, но что-то пошло не так 3 4.01.2023, 15:06

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Дело дошло до суда.

Гродненец нашел в интернете фирму, которая предлагала помочь избежать воинской службы. Но вместо военного билета молодой человек получил повестку в армию и решил вернуть половину уплаченной им суммы согласно договору. В итоге точку в деле ставил суд.

Как сообщила «Перспективе» заместитель председателя суда Октябрьского района г. Гродно Ксения Стасюкевич, до этого дел, вытекающих из договоров, предметом которых было оказание помощи в освобождении от воинской службы, в суде не рассматривали.

– Житель областного центра нашел в интернете фирму, с которой заключил договор на оказание информационных услуг по одному из предложенных тарифов, окончательным результатом которых являлось получение военного билета и освобождение от прохождения воинской службы в Вооруженных силах Республики Беларусь, – рассказал подробности судья Октябрьского района г. Гродно Дмитрий Шанин. – Заказчик оплатил услуги в сумме 950 рублей. Ему давали различные рекомендации по обращениям в медучреждения, чтобы комиссия признала его негодным к срочной воинской службе. Однако вскоре молодому человеку вручили повестку о призыве.

Примечательно, что, согласно договору, если деньги за услугу были оплачены в полном объеме, но заказчик признавался годным к службе в армии, ему должны были вернуть 50% от уплаченной суммы. Когда гродненец потребовал свои деньги в размере 475 рублей, фирма признала свою неправоту. Однако в возврате денежных средств ему было отказано. Мотивировали это тем, что произошел форс-мажор: расчетный счет фирмы арестован, так как ее деятельностью заинтересовались правоохранители. Говорили, что сожалеют о том, что так получилось.

Молодого человека такой ответ не устроил, он обратился в Гродненское областное общество защиты прав потребителей, обманутых на презентации, ведь на руках имел и договор, и квитанцию об уплате. В свою очередь представитель общества подал исковое заявление в суд.

Суд Октябрьского района вынес решение, согласно которому фирма должна возвратить потребителю 50% уплаченной суммы и компенсацию морального вреда – всего почти 675 рублей. Кроме того, в пользу общества защиты прав потребителей с исполнителя услуги должно быть взыскано 1 557,1 рубля в счет возмещения расходов за оказание помощи потребителю.

– Суд иск горе-потребителя удовлетворил, исходя из условий заключенного сторонами договора и требований законодательства. Однако когда ему удастся получить взысканную сумму с фирмы со столь сомнительной репутацией, остается только догадываться, – отметила Ксения Стасюкевич.

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