Белорусам стоит быть готовым к резкому похолоданию 3 4.01.2023, 15:16

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Погода изменится уже завтра.

Белорусам стоит быть готовым к резкой смене погоды, которая начнется уже 5 января. Об этом сообщает Белгидромет.

5 января погоду в Беларуси будет определять циклон, смещающийся с Северного моря на Брянскую область России через территорию нашей страны. Облачно. Ожидаются сложные погодные условия: продолжительные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине страны с дождем). Ночью и утром местами по республике пройдет сильный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -3..+3°С, днем по юго-западной половине максимальная температура воздуха будет +4..+8°С; к вечеру по северу страны ожидается понижение до -8°С. Атмосферное давление ночью и в первой половине дня будет интенсивно падать, во второй половине дня расти.

Ожидается резкое похолодание.

6 января в тыловой части циклона, уходящего на Нижнюю Волгу, будет происходить вторжение холодного арктического воздуха. Облачно с прояснениями. Ночью и утром временами пройдет мокрый снег, снег, ожидается слабая метель; днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от -1°С по юго-западу до -15°С по северо-востоку страны, ночью по северо-востоку при прояснениях воздух будет охлаждаться до -18°С.

7 января Беларусь окажется на периферии холодного скандинавского антициклона с центром над Смоленской областью России. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по юго-западу до -20°С по северо-востоку страны, местами по Минской, Могилевской и Витебской областям воздух будет охлаждаться до -21..-25°С; максимальная днем -9..-16°С, в юго-западных и южных районах республики -1..-8°С.

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