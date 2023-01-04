HIMARS снова напомнил о себе в Макеевке 1 4.01.2023, 15:21

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Будет продолжение.

Массовое уничтожение российских военных в Макеевке – далеко не единственный случай столь эффективного и результативного удара украинской артиллерии. Россияне могли недооценить возможности ВСУ, а потому чувствовали себя защищенными.

Об этом «24 Каналу» рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, кроме Макеевки была Чалаковка в Херсонской области, Сватово и Белогоровка в Луганской области, где было уничтожено значительное количество россиян и техники.

Будет продолжение

Эксперт убежден, что подобные ситуации будут повторяться и дальше, потому что Украина имеет цель освободить все оккупированные территории и уничтожить всех российских военных, а значит, будет делать все, чтобы достичь своих целей.

Кроме РСЗО HIMARS, Украина имеет возможности поражения и на ближайшее расстояние, ведь получила в пакете помощи от США большое количество снарядов к советским системам «Град».

«Слава Богу у нас появилось большее количество боеприпасов для того чтобы применять по полной, чтобы противник, скажем так, не имел ни одной передышки или никаких поблажек в этом плане», – сказал Мусиенко.

Как уничтожали россиян раньше

Исследователь припомнил случай, когда в Чалаковке Херсонской области ВСУ уничтожили российских спецназовцев. Тогда оккупанты публиковали в социальных сетях свое местонахождение, из-за чего их удалось отследить.

«А почему так поступают? Они же знают, их, должно быть, учили, что так нельзя делать. Наверное, учили, но почему так делают? Потому что самоуверенность такая есть у них, потому что «головотяпство», как они это называют, халатность такая присутствует», – отметил Мусиенко.

Еще одной причиной таких «неудач» россиян исследователь назвал неуверенность в способностях украинских сил, а потому оккупанты решили, что им ничего не угрожает, или их разведка их предупредит о возможной опасности.

Александр Мусиенко предположил, что аналогичной была ситуация и в Макеевке. Россияне не думали, что их могут засечь и считали, что в случае чего их предупредят, но все эти факторы не сработали. Вместо этого сработала украинская разведка и благодаря обнаруженной информации оккупанты были уничтожены.

Что произошло в Макеевке

В новогоднюю ночь ВСУ поразили базу оккупантов в училище Макииевки, где находились сотни русских военных.

Первоначально министерство обороны России заявило о 63 погибших в результате удара украинских артиллеристов, а впоследствии заявило уже о 89 погибших.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило о 400 погибших и 300 раненых.

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