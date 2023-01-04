В Госдуме РФ заявили об ударе по Москве 2 4.01.2023, 15:37

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Объектом должен стать «элитный жилой комплекс».

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров «разоблачил» оперативный план США. По его данным, американцы разработали план войны с Россией, которую они «гарантированно выиграют». Предусмотрены и «удары по Москва-Сити», передает УНИАН.

Во время очередного пропагандистского стрима российский депутат в позорной форме оккупантов заявил, что удары по Энгельсу и других тыловых регионах РФ - дело рук якобы США, а не украинцев.

«Исходя из этого стратегического плана, они гарантированно побеждают. Просто, по их плану, эта победа должна состояться где-то в перспективе год-полтора-два. При этом, повышая градус поставки оружия, они будут усиливать бомбардировки центральной части России, как они уже делали в Энгельсе, в Калуге... Я знаю, что они разрабатывают план удара по Москве-Сити», - заявил опальный депутат.

По его убеждению, в Москву-Сити может «прилететь» беспилотник или что-то другое.

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