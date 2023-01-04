Видеофакт: Губернатор Самарской области РФ отправляет «мобиков» в Макеевское ПТУ 7 4.01.2023, 15:59

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1 января все они будут уничтожены ударом HIMARS.

В помещении ПТУ в Макеевке, которое россияне переоборудовали для проживания военных, могло находиться до 600 мобилизованных россиян.

В ночь на 1 января, ровно в полночь, здание было уничтожено. Погибших считаются сотнями.

Архивное видео, на котором российские солдаты еще живы, опубликовал военный журналист Денис Казанский.

«Губернатор Самарской области отправляет мобилизованных на войну в Макеевское ПТУ, где все они будут уничтожены «Хаймарсом» 1 января», – подписал видео Казанский.

В видео также показывают одного из российских мобилизованных, он держит в руках икону и говорит, что надеется, что она будет уводить от них все беды и несчастья.

Впрочем, как видим, это не помогло оккупантам.

Сайт Charter97.org сообщал, что в новогоднюю ночь ВСУ поразили базу в училище Макеевки, где находились сотни российских военных.

Сначала министерство обороны России заявило о 63 погибших в результате удара украинских артиллеристов, а впоследствии заявило уже о 89 погибших.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило о 400 погибших и 300 раненых.

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