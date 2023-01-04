На Черниговщине разоблачили агента белорусских спецслужб 1 4.01.2023, 16:07

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Полученные сведения агент пытался передать через одного из уклонистов.

СБУ собрала безоговорочные доказательства вины еще одного вражеского агента, собиравшего разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Им оказался житель Черниговщины, организовавший канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник был задержан в результате спецоперации в конце 2022 года.

В ходе досудебного расследования были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного.

«Прежде всего, установлено, что он проводил разведывательно-подрывную деятельность в регионе в пользу спецслужб Беларуси. Именно для них злоумышленник собирал информацию о дислокации и перемещении подразделений Сил обороны на территории области», - отметили в СБУ.

Кроме того, особое внимание злоумышленник обращал на места жительства командного состава украинских войск.

Полученные сведения пытался передать в РФ через одного из уклонистов, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили белорусскому агенту о подозрении за:

ст. 111 (государственная измена);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

«Идут следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности», - подчеркнули в СБУ.

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