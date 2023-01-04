Британская разведка показала обновленную карту боевых действий в Украине
- 4.01.2023, 16:19
- 1,682
Центр боевых столкновений находится на Донбассе.
Самые ожесточенные бои по состоянию на 4 января идут на востоке Украины. Россияне продолжают штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании.
По данным британской разведки, центр боевых столкновений находится на Донбассе.
Российские войска не перестают штурмовать позиции украинских защитников в районе Бахмута, Авдеевки, Соледара и Песков. В то же время бои идут на Лиманском направлении, а также на линии Сватово-Кременная. Украинские силы продолжают атаки в Луганской области.
Также, согласно британской карте, боевые действия продолжаются в Запорожской области. Вражеские войска обстреливают линию фронта с оккупированной территории.