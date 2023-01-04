Сообразительный дальнобойщик нашел способ не стоять в очереди на границе 1 4.01.2023, 16:52

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Закончилось все уголовным делом.

В зону ожидания транспортно-логистического центра «Каменный Лог — Белтаможсервис» прибыл грузовой автомобиль, принадлежащий российскому перевозчику, пишет Onliner. При регистрации в электронной очереди водитель представил транспортные и коммерческие документы, в которых, помимо прочего, были указаны товары, подвергающиеся быстрой порче. А это является основанием для приоритетного въезда в пункт пропуска, отметили в Таможенных органах.

При проведении таможенных операций в пункте пропуска «Каменный Лог» гродненские таможенники установили, что фактически в грузовом отсеке автомобиля указанный «скоропорт» отсутствовал. Данную информацию подтвердил и представитель перевозчика.

По факту обнаружения подложного комплекта документов были вызваны сотрудники РОВД. Ошмянским РОСК в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 380 УК — «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

Как сообщается, за 2022 год только Гродненской региональной таможней было выявлено 11 подобных случаев.

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