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В Украине загорелся лагерь мобилизованных россиян

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  • 4.01.2023, 16:59
  • 6,340
В Украине загорелся лагерь мобилизованных россиян

Сгорели палатки оккупантов и личные вещи.

На фронте в Украине загорелся лагерь мобилизованных россиян из Томской области, пострадавших якобы нет.

Об этом сообщает российский телеграм-канал «Мобилизация| Новости| Что делать?»

«Пожар в лагере мобилизованных. В палаточном лагере на фронте, где располагаются томские мобилизованные, произошло небольшое ЧП. Сгорели три палатки и личные вещи», – говорится в опубликованной информации.

Согласно сообщению, во время пожара никто не пострадал. О причинах возгорания пока ничего не известно.

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