В Украине загорелся лагерь мобилизованных россиян9
- 4.01.2023, 16:59
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Сгорели палатки оккупантов и личные вещи.
На фронте в Украине загорелся лагерь мобилизованных россиян из Томской области, пострадавших якобы нет.
Об этом сообщает российский телеграм-канал «Мобилизация| Новости| Что делать?»
«Пожар в лагере мобилизованных. В палаточном лагере на фронте, где располагаются томские мобилизованные, произошло небольшое ЧП. Сгорели три палатки и личные вещи», – говорится в опубликованной информации.
Согласно сообщению, во время пожара никто не пострадал. О причинах возгорания пока ничего не известно.