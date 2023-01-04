Министр обороны Польши подписал контракт на поставку 116 танков M1A1 Abrams 4.01.2023, 17:34

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Мариуш Блащак

Фото: East News

Общая стоимость контракта - около $1,4 миллиарда.

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступая на пресс-конференции в 1-й Варшавской бронетанковой бригаде утвердил контракт на поставку 116 танков M1A1 Abrams для польской армии, передает «Польское радио».

Глава польского оборонного ведомства подчеркнул, что одним из элементов укрепления страны является оснащение польской армии техникой, которая является лучшим аргумент в политике сдерживания:

«В прошлом году мы подписали соглашение о приобретении 250 танков Abrams в самой современной версии для польской армии. Эти танки прибудут в конце 2024 года, мы ведем переговоры по этому вопросу. Но танки, контракт на приобретение которых я сегодня утвердил, поступят на вооружение польской армии уже в этом году».

Сообщается, что помимо поставки 116 танков M1A1, которые будут адаптированы к требованиям польских вооруженных сил, в контракт также включены 12 машин технической защиты M88A2 HERCULES, 8 мостоукладчиков M1074 JOINT ASSAULT BRIDGE, 6 командных машин M577 и 26 мастерских NG SECM на шасси HMMWV, а также пакет обучения и логистики.

Контракт представляет собой первую фазу проекта, который также включает значительное количество современных боевых, а также учебных боеприпасов в соответствии с максимальным объемом закупок, утвержденным Конгрессом США. Вышеуказанные заказы, в том числе на противотанковые подкалиберные боеприпасы или многоцелевые программируемые боеприпасы, будут выполняться последовательно.

Общая стоимость контракта составляет около 1,4 миллиарда долларов США, из которых почти 200 миллионов финансирует американская сторона в рамках предоставленных Польше фондов помощи, а поставки танков и другой военной техники начнутся уже в этом году и будут завершены к концу следующего года.

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